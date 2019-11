Le Godetia en escale en RDC, premier signe de la reprise de la coopération militaire

Le navire de commandement et de soutien logistique de la Marine belge, le A960 Godetia, est arrivé mercredi au port de Boma (ouest de la République démocratique du Congo) du 13 au 15 novembre « dans le cadre de la reprise de la coopération militaire » entre la Belgique et la RDC interrompue en 2017, a-t-on appris jeudi de sources concordantes. Le bâtiment a accosté mercredi à 13h00 locales (même HB) dans ce port de la province du Kongo-Central, situé sur fleuve Congo, où il a été accueilli pour une escale de trois jours par le nouvel ambassadeur de Belgique en RDC, Jo Indekeu, et le commandant du 14e groupement de la Force navale congolaise, l’amiral Ismaël Ileba Panzu, selon l’ambassade.

Le ministre congolais de la Défense nationale, Aimé Ngoy Mukena, s'est fait représenter à cette cérémonie par le général-major Michel Chora Mabondani, a précisé la radio onusienne Okapi. Durant son escale, le Godetia doit débarquer du matériel humanitaire, comme lors de ses précédents passages en RDC – dont le dernier remonte à plusieurs années. Il s'agit de matériel médical (lits, matelas, fauteuils roulants) fourni par l'ONG Benelux Afro Center, issue de la diaspora africaine de Bruxelles, et destiné aux citoyens de Boma et de la province. « Toujours dans le cadre de la reprise de la coopération militaire entre la Belgique et la RDC, deux officiers de la Force navale congolaise monteront à bord pour y effectuer un stage en mer d'environ une semaine », a précisé l'ambassade de Belgique dans un communiqué. Le Godetia a quitté son port d'attache, Zeebrugge, le 7 octobre, pour une mission annuelle de « Maritime Capacity Building » (MCB 19) au profit de pays d'Afrique de l'Ouest, afin de former le personnel des forces navales locales à la lutte contre la piraterie et les trafics divers. Son retour à Zeebrugge est prévu le 15 décembre.​