La Guinée réattribue l’exploitation d’un immense gisement de fer à un consortium asiatico-guinéen

Le consortium asiatique et guinéen SMB a annoncé mercredi avoir obtenu l’exploitation en Guinée de deux des quatre blocs d’un des plus importants gisements de fer au monde, entravée de longue date par des soupçons de corruption et le volume des investissements.

La Société minière de Boké (SMB) a été informée par les autorités guinéennes qu’elle avait décroché l’appel d’offres pour l’exploitation des blocs 1 et 2 du gisement de Simandou (sud-est), a-t-elle indiqué dans un communiqué.

La SMB a été préférée à l’Australien Fortescue Metals Group, a dit à l’AFP une source proche du dossier. L’engagement de SMB à exporter le minerai via le territoire guinéen (et non pas le Liberia voisin par exemple) et à construire à cette fin une voie ferrée de plus de 650 km ainsi qu’un port en eau profonde à Matakong, sur la côte Atlantique de la Guinée, ont contribué à emporter la décision, a dit cette source.

Elle a parlé d’un investissement de plus de 10 milliards de dollars sur cinq ans.

La Guinée disposerait des plus importantes réserves non-exploitées mondiales de fer à haute teneur, parmi des ressources naturelles et minières considérables (bauxite, or, diamants, capital hydrologique), mais qui ne l’empêchent pas d’être très pauvre.

L’ampleur des travaux à entreprendre dans un pays souffrant d’infrastructures vétustes ou inexistantes a fait obstacle à l’exploitation de Simandou dans une région enclavée. Mais Simandou est aussi affligé par la corruption réputée chronique en Guinée et des années de querelles sur les droit miniers. Même l’apparition du virus Ebola a affecté l’exploitation.

A la fin des années 2000, le gouvernement guinéen avait déchu le groupe anglo-australien Rio Tinto de l’exploitation des blocs 1 et 2 au profit de BSGR, groupe de l’homme d’affaires franco-israélien Beny Steinmetz. Après l’accession à la présidence d’Alpha Condé en 2010, le gouvernement guinéen, disant suspecter des faits de corruption, avait annulé les droits de BSGR. Des années de bataille devant les tribunaux ont suivi.

Début 2019, M. Steinmetz et la Guinée ont annoncé un accord, le premier renonçant aux droits sur Simandou, la seconde abandonnant les poursuites pour corruption.

– Enjeu environnemental –

Cependant, une procédure judiciaire a été ouverte en Suisse contre M. Steinmetz pour des pots-de-vin présumés de plusieurs millions de dollars qui auraient permis à l’époque d’évincer Rio Tinto et qui auraient pour partie transité par des comptes helvétiques.

Des investigations distinctes ont été lancées au Royaume-Uni et en Australie contre Rio Tinto pour des faits présumés de corruption.

La SMB est un consortium formé par l’armateur singapourien Winning Shipping, le producteur chinois d’aluminium Shandong Weiqiao, le groupe Yantaï Port ainsi que la société guinéenne de transport et logistique United Mining Supply.

Créée en 2014, elle revendique d’être déjà le premier exportateur de bauxite de Guinée.

Sous la présidence d’Alpha Condé après des décennies de régimes autoritaires et militaires, la Guinée cherche à attirer les investisseurs. Mais l’instabilité politique hypothèque le développement.

Le développement minier et hydroélectrique pose des risques pour l’environnement et la biodiversité, note la Banque mondiale. Human Rights Watch a dénoncé les conséquences néfastes sur l’environnement et les populations de la croissance de l’exploitation de la bauxite.

SMB dit s’inscrire dans une « démarche de la mine responsable », favoriser les retombées locales et soutenir de nombreux projets agricoles en pensant à « l’après-mine ».

Les blocs 3 et 4 de Simandou sont attribués à Rio Tinto et au Chinois Chalco et en sont à la phase exploratoire.

