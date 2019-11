RDC: Tshisekedi annonce la signature prochaine de l’accord sur le port de Banana

Le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a annoncé le début prochain des travaux de construction du port en eau profonde de Banana, à l’embouchure du fleuve Congo sur l’océan Atlantique, et le lancement imminent des travaux du pont route-rail qui doit relier « les deux capitales les plus proches du monde », Kinshasa et Brazzaville, rapporte mardi la presse kinoise. « Nous allons très bientôt signer le contrat pour la construction du port en eau profonde de Banana. Les discussions sont très avancées, les partenaires sont là. Et nous allons avancer avec eux », a-t-il déclaré lundi soir devant des milliers de membres de la diaspora congolaise réunis aux docks d’Aubervilliers, au nord de Paris.

« Toujours dans le cadre de l'intégration régionale, nous allons aussi très bientôt jeter les bases de la construction du pont route-rail entre Brazzaville et Kinshasa. Le rail qui va passer dessus va aller jusqu'au port d'Ilebo (dans la province du Kasaï, dans le centre de la République démocratique du Congo, ndlr). Avec le rail qui fait Matadi-Kinshasa, nous pouvons relier Banana au centre de la RDC », a ajouté M. Tshisekedi, selon la radio onusienne Okapi et le site d'information Actualité.cd. La construction d'un port en eaux profondes à Banana est un vieux projet, qui remonte à l'ère du maréchal Mobutu Sese Seko, au pouvoir de 1965 à 1997.​