Le Godetia attendu en RDC, premier signe de la reprise de la coopération militaire

L’unique navire de commandement et de soutien logistique de la Marine belge, le A960 Godetia, fera escale au port de Boma (ouest de la République démocratique du Congo) du 13 au 15 novembre « dans le cadre de la reprise de la coopération militaire » entre la Belgique et la RDC, a annoncé lundi l’ambassade de Belgique à Kinshasa. Le navire y débarquera du matériel humanitaire, comme lors de ses précédents passages en RDC – dont le dernier remonte à plusieurs années. Il s’agit de matériel médical fourni par l’ONG Benelux Afro Center, issue de la diaspora africaine de Bruxelles, et destiné aux citoyens de Boma.

« Toujours dans le cadre de la reprise de la coopération militaire entre la Belgique et la RDC, deux officiers de la Force navale congolaise monteront à bord pour y effectuer un stage en mer d'environ une semaine », a précisé l'ambassade dans un communiqué. Le nouvel ambassadeur de Belgique en RDC, Jo Indekeu, se rendra mercredi à Boma pour y accueillir le Godetia. Il y rencontrera les autorités locales, lors d'une réception à bord du bateau, précise le communiqué. Le Godetia a quitté son port d'attache, Zeebrugge, le 7 octobre, pour une mission annuelle de « Maritime Capacity Building » (MCB 19) au profit de pays d'Afrique de l'Ouest, afin de former le personnel des forces navales locales à la lutte contre la piraterie et les trafics divers. Son retour à Zeebrugge est prévu le 15 décembre. La coopération militaire entre la Belgique et son ancienne colonie avait été interrompue abruptement par le régime de l'ex-président Joseph Kabila en avril 2017 dans un contexte de crise diplomatique entre Bruxelles et Kinshasa, sur fond de reports des élections générales qui ont finalement eu lieu le 30 décembre dernier. Une délégation de représentants des Affaires étrangères et de la Défense avait été reçue par le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le 14 mai dernier. La délégation avait annoncé que les contacts entre les armées des deux pays allaient reprendre et qu'il fallait examiner les modalités d'une relance de la coopération en tenant compte des besoins exprimés par les autorités congolaises. En marge de la visite officielle de M. Tshisekedi en Belgique en septembre dernier, des contacts entre les états-majors congolais et belges ont eu lieu, en dépit de l'absence de signature d'un accord formel entre les deux ministères de la Défense. Le ministre congolais de la Défense, Aimé Ngoy Mukena, issu du camp de l'ex-président Kabila, n'avait pas accompagné M. Tshisekedi pour signer l'accord qui était prêt, sur instruction de l'ancien chef de l'Etat, selon le journal 'La Libre Belgique'.