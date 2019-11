Remaniement au Rwanda: M. Kagame nomme un nouveau ministre des Affaires étrangères

Le président rwandais Paul Kagamé a procédé à un important remaniement de son gouvernement, avec la nomination d’un nouveau ministre des Affaires étrangères, et de la hiérachie militaire aux différents niveaux des forces de défense et de sécurité, ont rapporté mardi le journal ‘New Times’ et la BBC citant des sources officielles à Kigali. Un ancien ministre de l’Environnement, Vincent Biruta, a été désigné lundi soir au poste de ministre des Affaires étrangères et de la Coopération.

Il remplace le Dr Richard Sezibera, un médecin militaire à la retraite et ancien secrétaire général de la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC en anglais). L'ex-chef de la diplomatie rwandaise n'était plus apparu en public depuis juillet, quand il avait participé à la réunion ministérielle du Commonwealth à Londres. Sa santé et ses allées et venues ont créé des spéculations, mais Kigali n'a pas réagi aux spéculations, arguant qu'il s'agit de sa vie privé, a souligné la BBC. Sezibera a été localisé pour la dernière fois le 26 octobre en Israël, où il serait en convalescence. Selon le journal New Times (gouvernemental), le général Patrick Nyamvumba, un ancien chef d'état-major des Forces de défense du Rwanda (RDF), est désormais ministre de la Sécurité intérieure. Avant cette nomination, le ministère de la Sécurité intérieure relevait du ministère de la Justice. Avec quatorze femmes ministres dans une équipe de 27 membres, le gouvernement rwandais compte désormais 52% de femmes, souligne le quotidien.​