Rwanda : les premières voitures électriques de sortie à Kigali

Kigali poursuit sa route sur la voie de la modernisation de son charroi routier. Les premières voitures électriques ont ainsi fait leur apparition dans la capitale rwandaise.

Ce sont les entreprises allemandes Siemens et Volkswagen qui portent ce projet à bout de bras. Le lancement fait partie d’un projet pilote baptisé Moving Rwanda Initiative. Le Rwanda est le premier pays africain où Volkswagen teste des voitures électriques.

Quatre véhicules électriques de type Golf et une station de recharge sont sur le marché. Les responsables ont annoncé que 16 voitures supplémentaires pourraient être mises en circulation et qu’il y aurait à terme 15 stations de recharge réparties dans Kigali.

Actuellement, les voitures ne sont pas disponibles à la vente, c’est Volkswagen Rwanda qui les gère durant toute la durée du projet pilote qui doit déterminer, sur bases des performances des véhicules, les éventuelles modifications à apporter.

Une voiture électrique peut parcourir jusqu’à 230 kilomètres dans des conditions idéales.

Michaella Rugwizangoga, directrice générale des opérations de Volkswagen au Rwanda, a déclaré que les voitures sont entièrement électriques et non hybrides. Elle ajoute que le projet pilote fait partie des efforts mondiaux déployés par Volkswagen pour éliminer progressivement les moteurs à combustion au cours de la prochaine décennie, à la recherche de solutions plus écologiques.

Alors que l’usine rwandaise VW assemble actuellement trois modèles à Kigali, le nouveau modèle électrique sera produit en Allemagne et importé. Le rôle de Siemens dans ce partenariat consiste à installer des stations de recharge.

Volkswagen est entrée sur le marché rwandais en juin 2018 pour assembler des voitures et apporter une solution de mobilité.

Lors du lancement de l’usine en 2018, l’entreprise a déclaré qu’elle avait la capacité de produire jusqu’à 1 000 voitures.

Que pensez-vous de cet article?