RDC: manifestation contre la corruption à Kinshasa

Quelques centaines de personnes ont manifesté lundi dans les rues de Kinshasa contre la corruption en République démocratique du Congo, à l’appel d’un collectif catholique soutenu par l’opposition au nouveau président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les manifestants se sont rassemblés en différents points de la capitale à l’appel du Comité laïc de coordination (CLC), un collectif proche de l’Église catholique, à l’origine début 2018 de marches étouffées dans le sang pour obtenir le départ de l’ex-président Joseph Kabila Kabange.

Des ténors CLC et de l’opposition ont été vus à des points de ralliements notamment à la paroisse Saint Joseph à Kalamu (centre), à Ndjili (est) ou encore au quartier Kingabwa (nord), selon une équipe de l’AFP.

Cette manifestation est la première du CLC sous le mandat de l’ancien opposant Tshisekedi, investi président en janvier. Elle n’a pas drainé autant de monde que fin 2017 – début 2018, lorsque ce collectif appelait à des manifestations contre Joseph Kabila.

La première colonne de manifestants conduite par les ténors du CLC a traversé trois communes populaires du centre de Kinshasa, alors que le secrétaire général du Mouvement de Libération du Congo (MLC), Eve Bazaiba, était à la tête des manifestants du quartier pauvre de Kingabwa.

Ces marches interviennent après l’affaire dite des 15 millions de dollars, le premier grand dossier de corruption présumée depuis l’investiture le 24 janvier du président Tshisekedi.

« Moyibi toboyi, 15.000.000$ Ezonga na caisse » (« nous nous opposons au vol, que les 15 millions de dollars retournent dans la caisse » de l’État), pouvez-t-on lire sur les T-shirt portés par des manifestants.

Tandis que des banderoles affichaient: « Non à l’impuissance de la justice », « où sont nos 15 millions de dollars? « .

« Nous ne voulons plus de la corruption, pas d’impunité et non plus une justice en déliquescence », a déclaré à l’AFP Isidore Ndaywel, historien et coordonnateur du CLC.

En juillet, une enquête de l’Inspection générale des Finances (IGF) qui parle d' »irrégularité » a révélé que 15 millions de dollars d’argent public n’ont pas été versés au Trésor public, mais sur un autre compte.

Ces 15 millions correspondent à une retenue de 15% prélevée sur une somme de 100 millions versée par l’État à sept compagnies pétrolières (dont Total) pour compenser le gel des prix à la pompe.​

Que pensez-vous de cet article?