La vidéo du CLC qui mobilise pour sa marche contre la corruption

Le Comité Laïc de Coordination, par l’entremise d’Isidore Nday Wel, veut mobiliser le peuple congolais mais aussi le monde politique et associatif à sa marche contre la corruption, contre l’impunité et contre l’injustice annoncée pour ce 19 octobre.

En toile de fond de cette démarche, l’affaire des 15 millions de dollars d’argent public évaporés. Une somme considérable surtout pour un pays au bord de l’asphyxie financière. Des noms ont été cités, des organismes financiers ont visiblement été laxistes mais sans que personne ne soit inquiété jusqu’ici.

On se souvient que le secrétaire général de l’UDPS, M. Kabuya, a menacé les organisateurs de cette mobilisation et leur a annoncé l’échec de leur mouvement face à la détermination de son parti, désormais parti présidentiel, de boycotter le mouvement qui, selon lui, s’en prenait à l’action de la nouvelle équipe au pouvoir.

Une sortie qui a permis à M. Nday Wel de rappeler à M. Kabuya que ce combat contre l’impunité que vise cette marche était aussi le combat claironné aux quatre coins du pays et dans tous ses déplacements par Félix Tshisekedi. Le CLC démontrant ainsi que sa démarche se greffait parfaitement sur le combat du président.

Dans son allocution, M. Nday Wel appelle à la mobilisation pacifique et rappelle les trois objectifs de la « croisade crontre la corruption et l’impunité ». Il s’agit de récupérer les 15 millions qui sont toujours dans la nature, de demander la suspension conservatoire de toutes les personnes impliquées dans ce dossier pour permettre à la justice de travailler sereinement et, enfin, la démission des 9 juges de la cour Constitutionnelle qui, selon M. Nday Wel, ont jeté le discrédit sur leur fonction, notamment dans le dossier la validation – invalidation – revalidation de certains députés.

M. Nday Wel prévient aussi que tous les Congolais sensibilisés par cette croisade doivent s’attendre à une mobilisation de longue haleine pour obtenir de vraies réponses et relancer le pays sur la voie de la démocratie.

