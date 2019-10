Un Nobel pour un Premier ministre qui a osé parier sur la paix

Le Nobel de la paix 2019 revient à Abiy Ahmed, Premier ministre éthiopien « pour ses efforts en faveur de la paix et de la coopération internationale, et en particulier pour son initiative décisive visant à résoudre le conflit frontalier avec l’Erythrée voisin ». Ce prix Nobel vise également à « reconnaître tous les acteurs œuvrant pour la paix et la réconciliation en Éthiopie et dans les régions de l’Afrique de l’Est et du Nord-Est ».

La présidente du comité Nobel norvégien, Berit Reiss Andersen souligne que « s’il reste beaucoup de travail, le lauréat de la paix, Abiy Ahmed, a lancé d’importantes réformes qui donnent à de nombreux citoyens l’espoir d’une vie meilleure et d’un avenir meilleur ». Abiy Ahmed a par ses actions « cherché à promouvoir la réconciliation, la solidarité et la justice sociale ».

Après trois ans de crise sociale et politique, Abiy Ahmed avait été nommé chef du gouvernement éthiopien en avril 2018. L’arrivée au pouvoir d’un membre de l’ethnie majoritaire Oromo était alors une première historique suscitant beaucoup d’espoir. « Le comité Nobel norvégien espère que le prix Nobel de la paix renforcera le Premier ministre Abiy dans son travail important pour la paix et la réconciliation », a conclu Berit Reiss-Andersen.