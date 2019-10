MWA LPHC Douze élèves d’Hornu et de Colfontaine au Rwanda

L’aventure a commencé le 18 juin, lorsque les trois professeurs porteurs de ce projet, nous ont annoncé notre participation à l’édition 2019-2020 de Move with Africa.

C’est la première fois que notre école participe à un tel projet et nous sommes vraiment très fiers d’avoir été choisis par nos professeurs pour mener cette action de citoyenneté mondiale au Rwanda où nous visiterons le Mémorial du génocide et où nous participerons à des chantiers agricoles et de construction. Nous irons avant tout à la rencontre d’une autre culture, d’une autre façon de vivre et nous en reviendrons beaucoup plus riche, c’est certain.