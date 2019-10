La deuxième « Semaine belge de Kinshasa » se tiendra du 14 au 19 octobre dans la capitale congolaise, avec pour thème principal « la diversification de l’économie congolaise, quel apport belgo-congolais? » et mettra l’accent sur l’environnement, l’agriculture, l’industrie et les services connexes, a annoncé mercredi le nouvel ambassadeur de Belgique en République démocratique du Congo (RDC), Johan Indekeu.

« Cette semaine belge est une initiative des Belges et Congolais actifs en RDC qui ont souhaité mettre en avant les liens durables et variés qui existent entre la RDC et la Belgique au niveau économique mais aussi au niveau culturel et au niveau de la coopération au développement entre les deux pays », a affirmé M. Indekeu lors d’une conférence de presse à Kinshasa, selon le site d’information Actualité.cd.

« Cette deuxième édition (…) s’appuie sur le succès de la première édition avec une formule bien connue sous la forme des stands des entreprises et d’autres institutions à découvrir au centre Bilembo. Mais aussi des conférences et tables rondes sur divers thèmes permettant de mieux connaître les enjeux d’aujourd’hui et de demain pour la RDC », a-t-il ajouté.

L’ambassadeur a précisé attendre que cette rencontre puisse véritablement démontrer le renouement des relations entre son pays et la RDC à la suite de la récente visite du président Félix Tshisekedi à Bruxelles.

« Cette semaine belge fait suite à la visite du président Tshisekedi en Belgique, c’est une visite qui témoignait la volonté de nos deux pays de renforcer les relations sur le plan diplomatique et la confirmation de la redynamisation de cette relation de grande proximité qui existe entre la RDC et la Belgique (…). C’est dans cette atmosphère que s’inscrit cette volonté de se positionner, de se faire découvrir et surtout de tisser des liens entre nos populations, nos sociétés, nos institutions et c’est ce que nous voulons voir et confirmer pendant cette semaine belge », a encore dit M. Indekeu.​

