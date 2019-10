Brussels Airlines reprend ses vols quotidiens vers Kinshasa

Brussels Airlines a repris depuis le 1er octobre une cadence quotidienne dans ses liaisons entre Bruxelles et Kinshasa, annonce la compagnie aérienne mercredi dans un communiqué. « Suite à l’aval donné en février par l’Agence nationale de l’aviation civile congolaise, la compagnie aérienne belge a pu augmenter graduellement ses fréquences de vol, reliant maintenant tous les jours Bruxelles à un de ses marchés clés sur le continent africain », explique Brussels Airlines.

Les relations entre Bruxelles et Kinshasa s’étaient dégradées début 2018, quand le gouvernement belge a décidé de revoir sa coopération avec les autorités congolaises jusqu’à « l’organisation d’élections crédibles » en RDC.

En représailles, le gouvernement congolais avait ordonné à la Belgique de fermer son consulat général à Lubumbashi, le chef-lieu de la province du Haut-Katanga (sud-est), de mettre fin aux activités de sa nouvelle agence de développement (Enabel) et de fermer la Maison Schengen à Kinshasa. Les fréquences de Brussels Airlines avaient également été réduites de sept vols hebdomadaires à quatre.

Au printemps dernier, la compagnie avait repris un 5e vol hebdomadaire et, mercredi, elle annonce retrouver une fréquence quotidienne.

Dans son communiqué, elle rappelle également l’importance du continent africain pour elle et l’attrait grandissant pour diverses destinations africaines.

« Avec 84 vols par semaine vers 17 destinations dans 16 pays, l’Afrique joue un rôle crucial sur le réseau long-courrier de Brussels Airlines. La compagnie offre plus de 1,2 million de sièges vers et depuis l’Afrique en 2019. Brussels Airlines observe un intérêt de plus en plus grandissant pour du tourisme balnéaire dans des destinations comme Dakar (Sénégal) et Banjul (Gambie). Entebbe (Ouganda) et Kigali (Rwanda) attirent quant à elle chaque année de plus en plus de randonneurs et d’aventuriers qui souhaitent voir des gorilles à l’état sauvage. Enfin, la Sierra Leone, avec ses plages impressionnantes et immaculées, devient lentement mais sûrement une destination de choix pour les amateurs de surf du monde entier. »

Que pensez-vous de cet article?