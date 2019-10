Opinion: Génocide des Tutsis: lettre internationale à des recteurs d’université flamandes

Mardi 8 october 2019

Aux recteurs des KULeuven, UAntwerpen, VUB et au directeur dʼArtevelde

hogeschool Gent, respectivement Luc Sels, Herman Vangoethem, Sicco Wittermans

et Tomas Legrand.

Nous, soussignés, universitaires, scientifiques, chercheurs, journalistes et historiens,nous vous écrivons aujourdʼhui pour exprimer notre grave préoccupation devant laplate-forme que vos universités respectives ont offerte à une négationniste connuedu génocide de 1994 contre les Tutsi du Rwanda et quʼaucune occasion nʼa étéofferte pour contester de tels points de vue. Judi Rever est l’auteure d’un livre, InPraise of Blood (Penguin Random House Canada 2018), qui fait la promotion d’unethéorie du double génocide, une idée qui se répand depuis de nombreuses annéesdans la propagande des génocidaires et de leurs partisans. Cette théorie n’a aucunfondement factuel. Cela fait partie d’une campagne visant à minimiser et à déformerce qui s’est passé. Tout en prétendant un travail d’investigation journalistique sérieux,Rever s’appuie sur une série de témoignages anonymes et sans fondement, ainsi quesur des citations de documents non authentifiés, apparemment obtenus d’une « unitésecrète » du Tribunal Pénal International pour le Rwanda. Lʼauteure ne fournit pas lamoindre preuve de ses accusations sensationnalistes tout en ignorant une profusionde témoignages et de documents accessibles – les preuves accumulées au cours des25 dernières années par des universitaires et des journalistes.Nous sommes choqués que de grandes universités européennes aient choisi dedonner une plateforme à l’auteur d’un livre qui diffuse les arguments utilisés dans unecampagne de négation de 25 ans sans fournir le genre de débat que cette questionurgente nécessite. Les contrariétés que vos décisions causent aux survivants dugénocide des Tutsi sont incalculables. Dans les circonstances de l’Holocauste, celaserait impensable.En promouvant les théories du complot de Judi Rever, vous avez donné lʼimpressionde soutenir le négationnisme et le déni.Nous vous demandons donc de reconsidérer soigneusement votre décision.

Signé par:

Guillaume Ancel, Lieutenant-colonel (R) , opera3on Turquoise veteran. Writer of ‘Rwanda, la

fin du silence’. Direct witness of the genocide against Tutsi. . Stéphane Audoin-Rouzeau, historien, directeur d’études à l’EHESS, CESPRA Dr. Philippe Basabose, Associate professor (Memorial University of Newfoundland, Canada) Dr. Richard M. Benda, Tutor & Research Fellow, Luther King House Open College Emmanuel Ca@er, Commission d ‘enquête citoyenne hUp://cec.rwanda.free.fr/ Bruce Clarke, Visual ar3st, author of memorial works in Rwanda General Roméo Dallaire, Force Commander, UNAMIR Alain David, Philosophe, ancien directeur de programme au Collège interna3onal de

philosophie. Bureau na3onal de la Licra Patrick de Saint-Exupéry, Author and journalist Alain Destexhe, Sénateur honoraire et Ini3ateur de la Commission Rwanda Boubacar Boris Diop, Professor at the American University of Nigeria in Yola. Author of »

Murambi, the book of bones » Dr. Phillip Drew, CD, Associate Professor at Australian Na3onal University College of Law,

Force Intelligence Officer UNAMIR Hélène Dumas, historian, (CNRS, France) Jean-François Dupaquier, Journalist, writer Dr. Philibert Gakwenzire, Docteur en Histoire Dr. Jean-Damascène Gasanabo, Director General, Research and Documenta3on Center on

Genocide, CNLG Dr. Marie-ChrisMne Gasingirwa, Analyst for the Higher Educa3on Council of Rwanda Alain Gauthier, président du CPCR en France, Collectif des Parties Civiles pour le Rwanda Dr. Catherine Gilbert, Research Fellow, Ghent University. Author of From Surviving to Living:

Voice, Trauma and Witness in Rwandan Women’s Wri3ng. Richard Gisagara, Avocat, Membre de la Communauté Rwandaise de France, auteur de

l’action judiciaire ayant abou3 à la pénalisation en France de la néga3on du génocide commis

contre les tutsi Aymeric Givord, Member of the associa3on Ibuka France Bruno Gouteux, Publisher, Izuba édi3on & La Nuit Rwandaise François Graner, researcher, member of Survie association, author of « Le sabre et la macheUe

– officiers français et génocide tutsi » Peter Greaves, Former UNICEF staff member Yann Gwet, Journalist and Author Dr. Helen Hintjens, Assistant Professor in Development and Social Jus3ce, Interna3onal

Ins3tute of Social Studies (ISS) The Hague Prof. Nicki HitchcoS, University of St Andrews Grégoire Jakhian, Avocat Richard G. Johnson, U.S. Foreign Service Officer, re3red Marcel Kabanda, Historien, co-auteurs d’ouvrages, « Rwanda, médias du génocide » et

« Rwanda, racisme et génocide », Expert du TPIR dans le procès des médias Aurélia Kalisky, Researcher at the Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Berlin Prof. Jean-Marie Vianney Kayishema, Professor of Drama and Literature, University of

Rwanda. Playwright and member of the Rwanda Academy of Language and Culture. Joël Kotek, Professeur à l’ULB, spécialiste des génocides Dr. Charles Kabwete Mulinda, Department of History and Heritage Studies, University of

Rwanda Koulsy Lamko, Chadian writer living in Mexico, author of « La Phalène des collines » Jean-Pierre MarMn, Journaliste/Grand-reporter Linda Melvern, Linda Melvern, Bri3sh Inves3ga3ve journalist. Author: A People Betrayed and

Conspiracy to Murder Roland Moerland, Assistant professor in Suprana3onal and Organiza3onal Criminology,

Department of Criminal Law and Criminology Maastricht University, The Netherlands Dr. Allan Moore, Programme Leader – Criminal Jus3ce, University of the West of Scotland.

Member of the Interna3onal Associa3on of Genocide Scholars. Charles Mulinda Kabwete, PhD, Associate Professor at the University of Rwanda, Department

of History and Heritage Studies Dr. Emmanuel Nsengiyumva, Principal (Rector)Indangaburezi College of Educa3on Ruhango Dr. Eugène Nshimiyimana, Associate professor, McMaster University, Canada

ChrisMnePrioSo, Maire de la ville de Dieulefi François Robinet, Historien – Université de Versailles-Saint-Quen3n / Paris-Saclay Anna C. Roosevelt, Professor of Anthropology, University of Illinois at Chicago. Jean-Marie Vianney Rurangwa, Writer, drama3st and poet, PhD candidate in sociology,

University of OUawa, Canada David Russel, UK Coordinator, Survivors Fund (SURF) Dr. Olivia U. Rutazibwa, Senior lecturer, University of Portsmouth Jonathan Salt, Managing Director of Ojemba Educa3on Prof. Jean-Philippe Schreiber, Professor at the Université Libre de Bruxelles, Directeur de

recherches du FNRS, Centre interdisciplinaire d’Etude des Religions et de la Laïcité (CIERL) Prof. Josias Semujanga, Professor of African literature and literary theories at the University of

Montreal (Cana. His publica3ons include Narra3ng Itsembabwoko. When literature becomes

Tes3mony of Genocide (2019), Origins of the Rwandan Genocide (2003), and Récits fondateurs du

drame rwandais (1998). Dr. Serigne Seye, Maïtre de conférence assimilé à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar David J. Simon, Director, Genocide Studies Program, Yale University Yves Ternon, Historien LaeMMa Tran Ngoc, Chercheuse indépendante Prof. Aimable Twagilimana, Buffalo Sate, New York, USA Dr. Emeline Uwizeyimana, Checheure à l’ULB Jos van Oijen, Researcher Dr. Julia Viebach, Departmental Lecturer | African Studies Centre | School of Global and Area Studies | University of Oxford CollecMf belge pour la prévenMon des crimes de génocide et contre les négaMonnismes –

Belgisch CollecMef ter prevenMe (of voorkoming) van genocide en tegen het negaMonisme.

Association des Arméniens démocrates de Belgique:

Centre Communautaire Laïc Juif David Susskind

Centre pour la Préven3on des Crimes contre l’Humanité

Comité des Arméniens de Belgique

Fédéra3on Assyrienne de Belgique

Fédéra3on des Araméens de Belgique

Groupe de Sou3en aux Par3es Civiles (Belgique)

Izuba

Ibuka Mémoire & Jus3ce

Association associée aux campagnes du Collec’f:

Comité de Coordina3on des Organisa3ons Juives de Belgique (CCOJB)

