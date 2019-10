Rwanda: les rescapés d’une attaque dans le nord avouent leur appartenance aux FDLR

Cinq personnes présentées comme des auteurs d’une attaque meurtrière menée dans la nuit de vendredi à samedi dans une région du nord du Rwanda ont avoué appartenir à la milice hutu des Forces démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) opérant depuis la République démocratique du Congo (RDC) voisine, affirme lundi le journal ‘The New Times’ (gouvernemental). Cette attaque, menée sur le secteur de Kinigi, dans le district de Musanze, près du parc national des volcans – qui abrite des gorilles des montagnes et fait face, côté congolais, au célèbre parc des Virunga – a fait 14 morts, principalement à l’arme blanche, parmi « des civils innocents », selon les autorités de Kigali. Les forces de sécurité rwandaises ont annoncé dimanche avoir tué 19 des « terroristes » impliqués lors d’une opération de riposte.

Cinq hommes ont également été capturés et présentés dimanche soir par la police aux médias.

Ils ont affirmé appartenir aux FDLR et avoir rallié ce groupe « terroriste » via l’Ouganda, écrit le ‘The New Times’.

Ils ont dit faire partie d’une faction des FLDR appelée RUD Urunana et qui s’est alliée au Congrès national rwandais (RNC pour « Rwanda National Congress »), un parti d’opposition en exil formé par d’anciens proches du président rwandais Paul Kagame, pour former un groupement baptisé P5.

Les cinq hommes ont précisé faire partie d’un groupe de 45 assaillants, auteurs de l’attaque de vendredi soir près des frontières congolaise et ougandaise, dans une région qui a par le passé déjà été la cible de rebelles rwandais, installés en RDC et opposés au gouvernement de Kigali.

Ils ont dit que leur but, comme le revendiquent depuis longtemps les FDLR, était de renverser le gouvernement rwandais. Leurs explications, fournies lors d’une conférence de presse organisée par la police, n’ont toutefois pas pu être vérifiées de manière indépendante.

« J’ai personnellement rejoint les FDLR en mars dernier par l’Ouganda, où j’ai été recruté par une personnes qui m’a promis un travail dans les mines d’or en RDC », a affirmé l’un d’entre eux, Emmanuel Hakizimana, 27 ans, qui affirme provenir du district de Kirehe, dans le sud-est du Rwanda. « Au Congo, je me suis retrouvé parmi les FDLR. J’ai reçu un entraînement de trois mois », a-t-il ajouté, selon le journal.

« Nous sommes venus pour tuer des soldats, mais nos commandants ont commencé à tuer des civils et nous ont ordonné de faire de même », a ajouté Emmanuel Hakizimana.

Un autre membre du groupe, Théoneste Habumukiza, a affirmé qu’il étudiait en Ouganda lorsqu’il a été recruté pour « libérer le Rwanda de la tyrannie ».

« Après être entrés au Rwanda et avoir tué des gens, nous avons essuyé des tirs de la part de soldats rwandais. Nous avons tenté de nous échapper, mais nous n’y sommes pas parvenus, donc nous nous sommes rendus aux soldats », a-t-il raconté.

L’armée congolaise avait annoncé le 18 septembre avoir tué le chef suprême des FDLR, Sylvestre Mudacumura, visé depuis juillet 2012 par un mandat d’arrêt émis par la Cour pénale internationale (CPI), à quelque 60 kilomètres de Goma, le chef-lieu de la province congolaise du Nord-Kivu et frontalière avec le Rwanda.

La dernière attaque menée par des rebelles au Rwanda datait de décembre 2018 et avait provoqué la mort de deux soldats rwandais dans le district de Rubavu, au sud de celui de Musanze.

La rébellion des FDLR a été créée par des Hutu rwandais réfugiés dans l’est de la RDC après le génocide des Tutsi au Rwanda de 1994 (qui a fait plus de 800.000 morts en trois mois selon l’ONU). Ils sont opposés au pouvoir de Kigali.

Les fondateurs de ce mouvement, ainsi qu’un certain nombre de ses plus anciens combattants, sont recherchés par la justice internationale qui les accuse d’avoir pris une part active au génocide et aux massacres des Hutu modérés.

Kigali accuse le RNC d’avoir monté un groupe armé avec les FDLR et de conduire des attaques dans le sud du Rwanda à partir de l’est de la RDC.

