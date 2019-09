Le président français Jacques Chirac est mort

Jacques Chirac est mort. Sa famille l’a annoncé, jeudi 26 septembre, à l’AFP. « Le président Jacques Chirac s’est éteint ce matin au milieu des siens. Paisiblement », a déclaré son gendre Frédéric Salat-Baroux, époux de Claude Chirac. Sa santé s’était dégradée depuis son départ de l’Elysée en 2007, conséquence notamment d’un accident vasculaire cérébral survenu en 2005, durant son second mandat de président de la République.

En septembre 2016, il avait dû rentrer en urgence du Maroc, où il était en villégiature avec son épouse Bernadette, afin d’être hospitalisé à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris pour une infection pulmonaire. Il y avait séjourné pendant près d’un mois, avant de pouvoir regagner son domicile parisien.

Invisible depuis 2014

Réputé pendant des décennies pour sa santé de fer et son naturel bon vivant, Jacques Chirac avait connu plusieurs alertes, à tel point qu’en janvier 2014, Bernadette Chirac avait estimé que son époux ne parlerait plus en public et évoqué des troubles de « sa mémoire, surtout par moments ».

La dernière apparition de l’ancien chef d’Etat à une cérémonie officielle remonte au 21 novembre 2014. Diminué, la main sur l’épaule de son épouse, il était arrivé sous les applaudissements de la salle. L’absence médiatique qui a suivi est d’autant plus marquante que Jacques Chirac a été omniprésent dans la vie politique française pendant près de cinquante ans.

Des débuts marqués à gauche en politique

Paradoxalement, c’est à gauche que le jeune Jacques Chirac, devenu ensuite une figure emblématique de la droite, fait ses débuts en politique. Une fois son baccalauréat en poche, en 1951, il entame des études à l’Institut politique de Paris et adhère aux Etudiants socialistes, fasciné par Michel Rocard, de deux ans son aîné. Il s’engage ensuite un temps au PCF, et n’hésite pas à vendre L’Humanité rue de Vaugirard. « Epouvanté par le sectarisme de mes camarades, j’ai eu vite fait de m’éloigner d’eux », confie-t-il dans sa biographie, Chaque pas doit être un but (Nil, 2009).

Pendant ses études, il rencontre Bernadette Chodron de Courcel et l’épouse en 1956. Il part ensuite faire son service militaire en Algérie et se bat pour éviter l’indépendance. « J’étais profondément Algérie française », explique-t-il dans ses Mémoires. Il est le seul énarque à refuser de signer la motion de soutien à De Gaulle, avant de plier au bout de 48 heures.

Jacques Chirac se lance finalement dans le grand bain de la politique au côté de Georges Pompidou, dont il devient le bras armé. Celui qui est à l’époque Premier ministre l’appelle son « bulldozer », comme le note L’Obs en 2009, dans un long portrait. En 1967, il est élu député en Corrèze, où sont nés ses parents. C’est un des « Jeunes loups » de Georges Pompidou : une armée de candidats prometteurs envoyés pour ravir les bastions de la gauche.

Premier ministre, il claque la porte

Jacques Chirac crée la surprise en 1974, en refusant de soutenir à la présidentielle le candidat de son parti, l’UDR, Jacques Chaban-Delmas. Il l’estime incapable de battre le candidat de la gauche François Mitterrand. Il s’engage auprès de Valéry Giscard d’Estaing. Redevable, ce dernier en fait son Premier ministre après sa victoire à la présidentielle en 1974. Mais Jacques Chirac finit par claquer la porte deux ans plus tard.

Je ne dispose pas des moyens que j’estime nécessaires pour assumer efficacement les fonctions de Premier ministre et, dans ces conditions, j’ai décidé d’y mettre fin.Jacques Chiracen 1976

C’est la première fois qu’un Premier ministre démissionne. D’habitude, c’est le président qui met fin à ses fonctions. La conclusion de deux années de tensions avec Valéry Giscard d’Estaing, qui le soupçonne de vouloir prendre sa place.

Il a raison. Après avoir fondé le RPR en décembre 1976, Jacques Chirac se présente à la présidence de la République en 1981. Ecarté au premier tour, il affirme qu’il donnera sa voix, à titre personnel, à celui qui était son ancien président. Mais en sous-main, il pousse ceux qui le soutiennent à voter pour François Mitterrand, estime Valéry Giscard d’Estaing. Dans ses Mémoires, citées par Libération, le président sortant affirme avoir appelé, lors de la campagne, la permanence de Jacques Chirac, qui lui avait conseillé de voter pour François Mitterrand.

A la tête de la principale force d’opposition face au gouvernement socialiste, il remporte avec le RPR les législatives de 1986 et devient Premier ministre. C’est la première cohabitation de l’histoire de la Ve République. Avec l’aide de son ministre des Finances, Edouard Balladur, Jacques Chirac applique une politique très libérale dans une ambiance délétère avec le président François Mitterrand. Echaudé par cette expérience, il se présente une nouvelle fois à la tête de l’Etat en 1988, mais échoue lourdement au second tour face au chef de l’Etat sortant : il ne récolte que 45,98% des voix. Son ancien camarade de Sciences-Po, Michel Rocard, prend sa place à Matignon.