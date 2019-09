L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé mercredi avoir lancé une campagne de vaccination d’ »urgence » dans six provinces de République démocratique du Congo contre une épidémie de rougeole qui a provoqué « 3.600 décès » depuis le début de l’année dans ce pays.

A la date du 17 septembre, 183.837 cas suspects de rougeole (dont 5.989 confirmés) ont été notifiés dans 192 zones de santé, « dont 3.667 morts, en majorité des enfants, soit plus que le nombre de décès d’Ebola », a écrit l’OMS dans un communiqué. Il s’agit de « la plus importante et la plus rapide » épidémie de rougeole au monde, d’après cette agence spécialisée des Nations unies. La vaccination d’urgence va se dérouler dans 24 zones de santé et cible « près de 825.000 enfants âgés de 6 à 59 mois ». La campagne lancée en collaboration avec le ministère congolais de la Santé et ses partenaires dont Médecins sans frontières (MSF) et l’Unicef, va se dérouler pendant 9 jours. Les 24 zones de santé ciblées par cette campagne d’urgence sont réparties dans les provinces suivantes: Equateur, Mongala, Kwilu, Kwango, Mai-Ndombe (sud-ouest) et Kasaï-Oriental (centre). La RDC est régulièrement confrontée aux épidémies de rougeole. L’actuelle épidémie a été déclarée le 10 juin par le ministère de la Santé. Dans chacune des 26 provinces du pays, des cas de rougeole ont été enregistrés, d’après l’OMS. « La RDC connaît cette situation préoccupante car beaucoup des enfants ont manqué la vaccination de routine », a déclaré le Dr Deo Nshimirimana, représentant par intérim de l’OMS, cité dans le communiqué. En RDC, la couverture systématique contre la rougeole n’était que de 57% en 2018, selon l’OMS. L’agence spécialisée des Nations unies dit avoir mis en place un comité chargé de mobiliser les partenaires et les donateurs dans le cadre d’un effort conjoint visant à contrôler l’épidémie. Outre la rougeole, la RDC lutte contre une épidémie d’Ebola dans trois provinces de l’est du pays (Nord-Kivu, Ituri et Sud-Kivu). L’épidémie déclarée en août 2018 a déjà provoqué 2.119 décès sur 3.170 cas enregistrés, selon le dernier bilan publié mardi par le ministère de la Santé.​

