Le prochain sommet du Commonwealth en juin prochain à Kigali

Le prochain sommet du Commonwealth se tiendra dans la capitale rwandaise, Kigali, durant la semaine du 22 juin 2020, ont annoncé le président rwandais Paul Kagame et la secrétaire générale de cette organisation de pays au départ issus de l’ex-empire britannique, Patricia Scotland, dans un communiqué reçu mercredi à Bruxelles. Les dirigeants des 53 pays du Commonwealth devraient participer à la réunion sur le thème « Créer un avenir commun: établir des liens, innover, transformer », précise le communiqué conjoint du Commonwealth et du gouvernement rwandais.

Les participants, réunis au Kigali Convention Centre (KCC), discuteront de cinq sous-thèmes, notamment la gouvernance et l’état de droit, les technologies de l’information et de la communication et l’innovation, la jeunesse, l’énergie et l’environnement et le commerce.

Une réunion des ministres des Affaires étrangères et des forums pour dialoguer avec les jeunes, la société civile, les femmes et le monde des affaires se tiendront également au cours de la semaine, selon le communiqué.

La dernière réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth (CHOGM) s’est tenue à Londres en 2018.

Le Commonwealth est une association volontaire de nations. Elle regroupe 2,4 milliards de personnes et comprend des économies avancées et en développement.

Le Rwanda, également membre de la Francophonie – son ex-ministre des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, est depuis le mois de janvier la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) – a rejoint le Commonwealth en 2009. L’année précédente, Kigali avait remplacé le français par l’anglais comme langue d’enseignement obligatoire depuis le niveau primaire, dans toutes les écoles publiques et privées subventionnées du pays.

