Rencontre inédite entre le président Tshisekedi et le Dr Mukwege à New York

Une rencontre inédite s’est déroulée lundi à New York entre le nouveau président congolais Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le célèbre gynécologue Denis Mukwege, pour évoquer le Fonds mondial pour les survivants de violences sexuelles dans les conflits porté par les prix Nobel de la Paix 2018, Nadia Murad et le Dr Mukwege, rapporte la presse congolaise. « Je suis ici à New York pour sensibiliser les pays sur la question des réparations. Il y a plusieurs semaines, le président a émis le souhait de me rencontrer et nous venons d’avoir une bonne discussion sur le sujet. Je lui ai demandé explicitement que le Congo puisse participer et soutenir ce fonds mondial. Il s’est dit favorable », a déclaré le Prix Nobel de la Paix, à l’issue de la rencontre, en marge de la 74e Assemblée générale de l’ONU.

Le médecin a expliqué avoir été accueilli avec beaucoup de chaleur par le président qui s'est dit fier d'avoir un Prix Nobel congolais, selon son entourage cité par des médias en ligne. Le Dr Mukwege était très critique à l'égard du régime de l'ancien président Joseph Kabila, auquel M. Tshisekedi a succédé le 24 janvier dernier au terme de l'élection présidentielle contestée du 30 décembre 2018. En retour, la voix du gynécologue, l' »homme qui répare les femmes » victimes de violences sexuelles et fondateur de l'hôpital Panzi à Bukavu (est de la République démocratique du Congo ( RDC ), était largement ignorée par les médias officiel. « Nous allons honorer et décorer le docteur Mukwege à Kinshasa pour son travail et son Prix Nobel. Nous sommes fiers de ce qu'il accomplit », a pour sa part déclaré l'ambassadeur itinérant de M. Tshisekedi, Luc Gérard Nyafe. A New York, Denis Mukwege plaide en faveur du Fonds International pour les Survivantes de violences sexuelles en temps de guerre originaires du monde. Ce Fonds sera lancé le 30 octobre prochain. « J'en ai parlé au président de la République pour que la RDC soit parmi les Etats qui vont soutenir ce Fonds qui est déjà soutenu par certains Etats, mais pour moi, il est très important que la RDC soit parmi les premiers pays qui vont soutenir ce Fonds global qui ne sera pas un fonds congolais. Il est très favorable à cette idée. Nous sommes satisfaits », a t-il déclaré. Fin août, Denis Mukwege et Nadia Murad étaient présents à Biarritz (France), où se tenait le sommet du G7. Les deux activistes dirigent le Conseil consultatif du G7 pour l'égalité entre les femmes et les hommes.