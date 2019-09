Visite du président congolais en Belgique: Félix Tshisekedi fait un tour d’horizon du Port d’Anvers

La délégation congolaise avec à sa tête le président Félix Tshisekedi a visité mercredi le Port d’Anvers, en compagnie du bourgmestre Bart De Wever et de l’échevine du Port Annick De Ridder. Un protocole de collaboration a été signé dans le but de renforcer les liens entre le port anversois et son équivalent de Matadi, le principal port de la République démocratique du Congo (RDC), dans l’ouest du pays. Concrètement, ce texte engage le Port d’Anvers à étudier la façon de mettre sur pied une autorité portuaire en RDC. Cet organe devrait assurer la gestion des relations publiques et privées des ports, améliorer le rayonnement de ceux-ci et attirer des investisseurs. Les autorités du Port d’Anvers enverront bientôt une délégation en RDC afin de réaliser un audit et de déterminer ce qu’il reste à faire pour la rédaction d’un projet de loi.

« Cet accord démontre l'excellente relation construite depuis des années entre le Port d'Anvers et la RDC », a indiqué le CEO du Port d'Anvers, Jacques Vandermeiren. « Cela constitue une reconnaissance de notre réputation internationale et confirme notre position de leader de marché sur le continent africain », a-t-il ajouté.