Visite du président congolais en Belgique – Trois accords signés en matière de diplomatie, de coopération et de finances

La Belgique et la République démocratique du Congo (RDC) ont conclu mardi à Bruxelles trois – et non quatre, comme attendu – accords qui concrétisent la fin de la profonde crise diplomatique qui a entâché les relations durant deux ans les relations entre la RDC et son ancienne puissance coloniale.

La ministre congolaise des Affaires étrangères, Marie Tumba Nzeza, a signé trois Memorandums d'entente (MoU) avec d'une part son homologue belge, Didier Reynders, et d'autre part avec le ministre des Finances et de la Coopération au développement, Alexander De Croo. La signature s'est déroulée dans la prestigieuse galerie des glaces du Palais d'Egmont à Bruxelles, sous l'oeil du président congolais Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en visite officielle en Belgique, et du Premier ministre démissionnaire, Charles Michel. Le MoU porte sur le rétablissement de la coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères et la réouverture des postes diplomatiques des deux pays fermés au plus fort de la crise entre Bruxelles et Kinshasa (notamment le consulat de RDC à Anvers et celui de Belgique à Lubumbashi, dans le sud-est du pays). Les autres documents concernent la relance de la coopération au développement belge en RDC – elle aussi suspendue en 2017 par le régime de l'ancien président Joseph Kabila en réaction à des critiques venues de Bruxelles sur les reports successifs des élections – et sur un renforcement de la coopération entre les deux ministères des Finances. Aucun accord n'a toutefois été signé en matière de coopération militaire, alors que M. Tshisekedi s'était, dans une interview publiée lundi par le journal 'Le Soir », montré demandeur pour une réhabilitation du camp d'entraînement commando de Kota-Koli (province de l'Equateur, dans le nord-ouest)et de la reprise de la coopération à Kindu (Maniema, est), où l'armée belge a formé une brigade des Forces armées de la RDC (FARDC).