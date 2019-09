RDC : « UNIS », la plate-forme anticorruption africaine prend son envol

Le 30 mai 2019, à Bruxelles, une nouvelle plate-forme de lutte contre la corruption voyait le jour. Selon les initiateurs de ce projet, il était temps pour l’Afrique de mettre en œuvre des mesures bien pensées, plus adaptées et, de ce fait, efficaces pour soutenir la bonne gouvernance dans le contexte africain.

De cette manière, UNIS compte, non pas supplanter les organisations qui œuvrent dans ce domaine, mais plutôt apporter par son action, un peu plus de synergie.

Pour y arriver, la structure s’est constituée d’une part comme centre de réflexion (Think tank) pour mieux analyser la question ; et d’autre part comme structure d’éducation, de communication et de plaidoyer sur les spécificités de la corruption en Afrique.

En apportant sur la table une réflexion spécifique en termes de fondements social et de mécanismes de la corruption en Afrique, UNIS pense ainsi utilement s’articuler sur une chaîne de valeurs qui apporte plus d’analyse et de méthodes pour une meilleure efficacité globale aussi bien des enquêtes que des actions engagées dans le cadre de la lutte contre la corruption.

L’audience d’UNIS c’est d’abord le peuple africain, première victime meurtrie par le fléau de la corruption qui paralyse les institutions qui devraient oeuvrer au bien-être collectif. Toutes les actions de terrain envisagées prévoient une initiative locale, sinon une appropriation complète. La seconde audience est faite de responsables des institutions à tous les niveaux. Le but ici est d’apporter l’autre volet de de ses missions, soutenir les réformes locales par des formules d’actions efficaces et adaptées au contexte. Plutôt qu’opter pour une position de dénonciation passive, UNIS dévoile un nouveau paradigme d’une force de proposition qui se veut co-responsable et partie prenante aux grandes questions qui minent l’avenir du continent. UNIS s’articule également avec les institutions gouvernementales et non gouvernementales qui œuvrent dans ce domaine pour matérialiser la synergie évoquée ci-haut. Ce type d’audience est aussi une voie d’échange mutuelle d’expérience et d’expertise pour une analyse plus efficace des questions de corruption et un plaidoyer plus porteur de résultats.

Consciente de la taille de la mission qu’elle se donne, la plate-forme s’affaire maintenant à bien ménager sa monture pour voyager non seulement en sécurité mais surtout de manière à respecter une feuille de route visiblement bien chargée. Le lancement de Bruxelles, comme une tâche d’huile a donc commencé son extension. Les responsables d’UNIS ont accepté de révéler les membres de leur équipe au stade actuel.

Equipe Dirigeante

Mr. Jean Jacques LUMUMBA, Président de la plateforme UNIS

Mme. Nicole MASENGU, Vice-Présidente

Mr. MBANGU MASAPUNGU, Chargé de Relations Publiques

Mr. KANDOLO OWAWA, Trésorier

Mme. Nadine KENGA, Chargée de Communication

Mr. Franck OTETE, Secrétaire Général

UNIS, Afrique

Mr. Freddy KOSO LODI, Coordonnateur Pays, Afrique du Sud

Mr. Serge MUKULU WA BANTU, Coordonnateur Pays, Kenya

Mr. Christian LEWHE D.D., Coordonnateur Pays, Bénin

Mr. Abdel-Rahman N’GUETTIA, Coordonnateur Pays, Côte d’Ivoire

Mr. Sy ABDOULAYE, Chef de Cellule, République du Congo

Mr. Michel SHUTSHA, Chef de Cellule, République Démocratique du Congo

Mr. Baraka MUGISHO, Chef de Cellule, République Démocratique du Congo

Mr. Marius BAMBESSA, Chef de Cellule, République Démocratique du Congo

Mr. Xavier ASSANI, Chef de Cellule, République Démocratique du Congo

Mr. Claude MBENZA TUNDU, Chef de Cellule République Démocratique du Congo

Mr. Félix MWANZA NTOMPA, Chef de Cellule République Démocratique du Congo

UNIS, Amérique

Mme. Elizabeth JACQUES, Coordonnateur de la Région, Caraïbes

Mr. Bijou MAKELA, Chef de Cellule, Canada

Mr. Mathieu KALENGA, Chef de Cellule, Canada

UNIS, Asie

Mr. Trésor KABEYA KAZADI, Coordonnateur Pays, Chine

UNIS, Europe

Mr. Adama BA, Coordonnateur Académique

UNIS, Océanie

Pemba NGUOMOJA AMURI, Coordonnateur Pays, Australie

Cette équipe permet à la plate-forme de collaborer plus sereinement à sa mission statutaire qui consiste à œuvrer pour un monde plus juste, composé d’hommes et de femmes capables d’innovations, UNIS pour repenser les choses, unis pour bâtir des nations fortes et paisibles dans une optique apolitique.

Conscients d’œuvrer à une tâche noble mais laborieuse, UNIS propose aux institutions et individus le partenariat, la conjugaison des approches et la mutualisation de moyens comme voie royale pour atteindre des résultats durables.

