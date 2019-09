Par Pie Tshibanda, psychologue, écrivain et conteur.

Entre Congolais du pays et ceux de la diaspora, les violons ne s’accordent pas toujours. Les premiers accusent les autres de ne jamais être là lorsqu’il faut affronter la police répressive des dictateurs, de n’apparaitre qu’après la victoire, lorsqu’il faut se partager le butin. Ceux de la diaspora répondent : c’est une erreur de croire qu’à l’étranger on ne fait rien pour le pays d’origine. En témoignent les nombreux transferts d’argent au profit des nôtres. Ainsi, c’est une erreur de ne pas reconnaître que la vie politique de nos pays se joue aussi en dehors de chez nous. La victoire sur l’oppression est le fruit des efforts conjugués des uns et des autres.

Une chose est de reconnaître les mérites de ceux qui ont toujours été vigilants, où qu’ils se trouvent, l’autre de rappeler qu’être « combattant » auto-proclamé n’est pas un métier. Dire à nos musiciens : « Vous êtes des leaders d’opinions, vous n’avez pas à faire l’apologie des hommes politiques… », oui ; organiser des marches de protestation lorsque le Congo est envahi, oui. On combat pour le bien-être de nos compatriotes et de nous tous ; on combat contre l’injustice, oui.

M. Félix Tshilombo est attendu en Belgique la semaine prochaine. Une organisation est mise en place pour lui permettre de rencontrer les Congolais de la diaspora ; il suffit de s’inscrire, de préparer un mémo, de donner des idées… Mais que voyons-nous sur les réseaux sociaux ? Des messages de mobilisation de la part de certains Congolais qui ameutent les autres : « Venez nombreux, l’heure a sonné… Venez dans un esprit de guerre, nous devons empêcher que Tshisekedi soit accueilli… Ce jour-là, tout sera permis… Certains trouveront la mort, d’autres seront blessés… ».

Le crime de Félix : « … il a pactisé avec Kagame, il s’est entendu avec le G7 pour la balkanisation du Congo, pour l’exploitation de nos minerais par les Blancs… ». Ces messages d’incitation à la haine sont ponctués du slogan « INGETA », la parole, prise tour à tour, s’investit dans une violence inouïe. A force de cracher le venin, l’hydre à plusieurs têtes finit par se trahir : « Venez nombreux, il s’agit d’un match retou; au match aller nous avions neutralisé le père (Etienne Tshisekedi) ; maintenant nous devons en finir avec son fils. Nous devons neutraliser cette famille ».

Il est donc question de neutraliser une famille ! Quitte à accuser Etienne Tshisekedi et son fils, Félix Tshilombo Tshisekedi, de trahir la cause congolaise ! Je doute que cet avis soit celui du peuple congolais que tout le monde prétend représenter. Il n’est pas trop tard, chers « combattants », préparez votre mémo et allez vous inscrire ; Félix vous recevra dans les normes de la démocratie et de la civilisation. Non, personne ne doit être blessé comme vous le prônez. La police belge veillera.

