En Afrique, la Chine s’engage à collaborer avec des institutions financières

La Chine s’est engagée à collaborer avec « la Banque mondiale et d’autres institutions financières internationales », mardi à Brazzaville en ouverture d’un forum « Investir en Afrique », où le nouveau président de la RDC Félix Tshisekedi a lancé un appel aux capitaux. « La Chine collaborera également avec la Banque mondiale et d’autres institutions financières internationales pour développer une coopération tripartite avec l’Afrique, promouvoir la coopération Sud-Sud et stimuler le développement diversifié et durable en Afrique », a déclaré le vice-ministre chinois des Finances, Xu Hongcai, cité dans un communiqué.

A titre d'exemple, la Chine détient une bonne partie de la dette du Congo-Brazzaville, qui vient de conclure en juillet un accord avec le Fonds monétaire international (FMI) après des négociations difficiles. Une restructuration de la dette chinoise a été nécessaire avant que le FMI n'accepte de débloquer 448,6 millions de dollars de crédit sur trois ans pour aider Brazzaville. Venu en voisin, le président de la RDC Félix Tshisekedi a présenté son pays comme une terre d'opportunité pour les investisseurs, notamment dans le secteur de l'énergie. « Le modèle de développement que j'ai choisi sera axé sur la construction, en dehors du grand barrage d'Inga, des centrales électriques de taille moyenne et des micros centrales », a-t-il déclaré. Le méga-barrage d'Inga est supposé être développé par un consortium hispano-chinois sur les rapides du fleuve Congo, dans l'ouest du pays. Plus grand pays d'Afrique, la RDC cherche à diversifier son économie trop dépendante du secteur minier. « Nous sommes conscients que l'investisseur qu'il soit public ou privé sera particulièrement attentif à l'évolution du climat des affaires dans mon pays », a poursuivi le président. Il a annoncé vendredi à Kinshasa une prochaine « table ronde » pour écouter les « doléances » des entrepreneurs rackettés par les agents de l'administration. « Les investisseurs seront réellement protégés pour autant qu'ils se conforment aux lois du pays », a promis M. Tshisekedi. Le forum de Brazzaville est co-organisé par le Congo, la Chine et la Banque mondiale. Sont aussi présents les présidents Denis Sassou Nguesso (Congo), Joao Lourenço (Angola) Faustin Archange Touadera (Centrafrique) et Paul Kagamé (Rwanda).