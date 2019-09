Rwanda/Afrique/Libye: accord tripartite pour évacuer des réfugiés de Libye

Dans un communiqué diffusé mardi 10 septembre 2019, le Haut Commissariat aux Réfugiés de l’Onu (HCR) indique avoir signé avec le Rwanda et l’Union africaine, ce jour, un accord de principe pour mettre sur pied un mécanisme d’évacuation des réfugiés actuellement détenus en Libye. Selon le texte, le Rwanda les accueillera sur base volontaire.

Le texte précise que le Rwanda recevra et protègera les réfugiés et demandeurs d’asile actuellement détenus en Libye qui en feront la demande. Un premier groupe de 500 personnes – originaires principalement de la Corne de l’Afrique, précise le communiqué – constitueront le premier convoi.

Certains pourraient être réinstallés dans un autre pays; d’autres recevront une aide pour gagner le pays qui leur avait promis l’asile au départ; d’autres seront ramenés chez eux si les conditions de sécurité sont réunies. Certains pourraient être autorisés à rester au Rwanda si Kigali les y autorise.

Appel aux fonds

Les vols d’évacuation commenceront dans les semaines qui viennent, « en coopération avec les autorités rwandaises et libyennes. L’Union africaine fournira une assistance aux évacuations, un appui politique stratégique en matière de formation et coordination et une aide à la mobilisation des ressources. Le HCR fournira les services de protection et l’aide humanitaire, y compris la nourriture, l’eau, l’installation, l’éducation et les soins de santé », indique le texte.

Le HCR lance un appel à la communauté internationale à fournir des ressources pour mettre cet accord en œuvre. Il a déjà évacué 4400 personnes de Libye vers d’autres pays depuis 2017, dont 2900 par le Niger et 425 par la Roumanie. Mais on estime que 4700 personnes sont détenues dans des conditions difficiles et nécessitent aide et protection.

