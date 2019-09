RDC: gratuité de l’enseignement? « Dans quelques mois », promet Tshisekedi

La gratuité de l’enseignement de base faisait partie des promesses de campagne de Félix Tshisekedi. Lundi, jour de la rentrée des classes au Congo, le chef d’Etat interrogé par la presse a répondu que cette mesure serait « définitive et intégrale dans quelques mois ».

Le président Félix Tshisekedi a réaffirmé sa détermination de rendre effective la gratuité de l’enseignement de base au Congo. Il l’a dit lundi 2 septembre au Palais de la Nation, en réponse à une question de la presse sur la capacité du gouvernement congolais à couvrir les charges en faveur des enseignants et du fonctionnement des écoles.

« Je sais que la mesure ne prend pas à certains endroits », a répondu M. Tshisekedi. « Mais ça sera une mesure qui sera définitive et intégrale dans quelques mois. Vous savez qu’on a pris les choses en cours de route. On n’avait pas de gouvernement, on n’avait pas de budget… Le temps de mettre tout ça en branle, ce sera fait. C’est mon objectif primordial. Le Congo est capable de lever de tels fonds et on le fera », a promis le chef de l’Etat.

