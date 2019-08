RDCongo : Le fiston fait de la résistance

Commentaire par Marie-France Cros

Arrivé en janvier à la Présidence de la République démocratique du Congo par la grâce de son nom, Tshisekedi, et celle d’un accord secret de partage du pouvoir avec Joseph Kabila violentant les résultats électoraux, Félix Tshisekedi a tiré parti des attributions présidentielles pour faire de la résistance face à son prédecesseur et tenter de lui enlever le plus possible de citadelles du pouvoir. Bien sûr, on ne s’est pas rapproché pour autant de la démocratie, mais il faut reconnaître que le nouveau Président a travaillé à donner de la substance à l’alternance attendue par les Congolais.