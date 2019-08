RDC: les USA saluent le nouveau gouvernement, les Congolais expriment leurs priorités

Les États-Unis ont salué le nouveau gouvernement de la République démocratique du Congo annoncé aux premières heures du matin lundi qui suscite de fortes attentes chez les Congolais en matière de sécurité, de lutte anti-corruption, de respect des droits de l’homme et d’éducation. « Nous sommes prêts à travailler avec le nouveau gouvernement pour faire avancer le partenariat privilégié U.S.- #RDC pour promouvoir la paix et la prospérité », a tweeté l’ambassadeur américain à Kinshasa, Mike Hammer, première réaction diplomatique à l’annonce tant attendue de l’exécutif après sept mois de gestation.

L’ambassadeur américain ne manque jamais de soutenir le président Félix Tshisekedi, contraint de gouverner en coalition avec son prédécesseur Joseph Kabila, qui a gardé une vaste majorité au Parlement. La presse de lundi se fait l’écho des attentes des Congolais après l’ordonnance portant nomination de 66 membres du gouvernement (en plus du Premier ministre), dont une majorité de ministres pro-Kabila. « En somme, avec l’avènement du gouvernement, l’exercice consiste à traduire en actes le credo +le peuple d’abord+ », avance le Forum des As. Les nouveaux ministres doivent cesser « de gérer les cabinets ministériels comme leurs petits kraal (ndlr: domaine) où ils ont la liberté de nommer femmes, enfants, cousins, cousines, comme si la République ne se limitait qu’à leur famille, leur clan, leur patelin », prévient Le Potentiel. « La priorité du nouveau gouvernement doit être l’imposition de la sécurité dans l’Est du pays parce que d’importants fonds publics sont engloutis sans résultat palpable », a réagi Jean-Claude Katende, président de l’Association africaine des droits de l’homme (Asadho). « Éradiquer l’insécurité et la maladie à virus Ebola doivent être des priorités, ainsi que la détermination des stratégies de lutte contre la corruption », a estimé pour sa part Georges Kapiamba de l’ONG Association pour l’accès à la justice (Acaj). Les Congolais attendent également le président de la République et son équipe au tournant d’une promesse qui sera évaluée dès la semaine prochaine: la gratuité de l’éducation primaire dans les écoles publiques dès la prochaine rentrée le 2 septembre.​ Que pensez-vous de cet article? +7 0