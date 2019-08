Il faut plus d’argent pour lutter contre la malaria, dit l’OMS

Il faut plus de moyens financiers pour développer des médicaments contre la malaria si on veut vaincre cette maladie, affirme l’Organisation mondiale de la santé (OMS) vendredi. Selon l’organisation, peu de progrès ont été enregistrés en deux ans. Elle demande donc d’investir massivement afin de développer un vaccin efficace. Actuellement, moins de 1% des fonds destinés à la recherche et au développement dans le domaine de la santé vont à la recherche sur la malaria.