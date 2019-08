RDC : Ensemble pour le Changement très critique vis-à-vis du nouveau pouvoir

Les responsables de la plateforme Ensemble pour le Changement, créée pour soutenir Moïse Katumbi, étaient réunis ces derniers jours à Lubumbashi, Haut Katanga, pour faire le point sur la situation politique de la RDC et celle de leur regroupement politique.

Et leur analyse de la situation est sans ménagement pour le nouveau pouvoir et pour l’avenir de leur pays.

Cette analyse survient après une mini-tournée dans le grand Katanga de l’ancien gouverneur Moïse Katumbi, qui l’a notamment conduit à Kolwesi, Likasi, Lubumbashi ou Kalemie où l’ancien gouverneur a chaque fois été accueilli par des milliers de supporters en liesse (comme ce mercredi 21 août à Likasi).

Le texte parle des craintes des responsables de la plateforme pour l’avenir « peu radieux » qui s’annonce pour leur pays.

Ils épinglent notamment, une fois encore, « la généralisation de l’insécurité et du crime organisé à travers tout le pays » et la persistance des groupes armés dans les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l’Ituri. Des provinces où les populations sont victimes des exactions de ces groupes armés qui demeurent impunis.

Ils soulignent aussi la persistance de la maladie à virus Ebola qui se propage à d’autres provinces.

Sur le plan social, ils épinglent la grogne généralisée, le chômage des jeunes, la faiblesse des salaires et l’irrégularité de leur paiement, surtout dans la fonction publique. De manière générale, c’est la détérioration persistante des conditions de vie du peuple congolais qui est mis en exergue.

Autre point mis en avant, la corruption, la fraude et les détournements des deniers publics.

Autre manque à gagner criant souligné par ce communiqué d’Ensemble pour le Changement, la hausse continue des exportations de minerais bruts qui grèvent fortement les caisses de l’Etat déjà exangue.

La plateforme exige donc des institutions de la République le respect absolu des lois et de la Constitution. Elle les invite à « prendre leurs responsabilités en réalisant des réformes et en mettant en oeuvre les politiques publiques nécessaires au fonctionnement efficace de l’Etat et à la résolution rapide des problèmes de la nation ».

Elle appelle aussi le gouvernement au respect strict du Code minier, à prendre en charge les frais scolaires des finalistes des examens d’Etat.

La liste est longue (voir le communiqué ci-dessous) et les constats sans appel.

Pour les responsables de cette plateforme, les irrégularités dans la gestion de l’Etat, le manque d’investissement et de prise en compte des besoins des Congolais sont criants. Ensemble pour le Changement rappelle enfin qu’il s’inscrit « dans une logique d’opposition républicaine, respectueuse de la Constitution et des lois de la république, rigoureuse, vigilante et exigeante, sans faiblesse ni compromission. »

Le message se termine par un appel au peuple congolais pour qu’il demeure « mobilisé dans le combat des anti-valeurs, à faire barrage à toute velléité de changement de la Constitution et à lutter sans relâche pour l’unité nationale, la démocratie, la bonne gouvernance et l’instauration d’un Etat de droit en République démocratique du Congo. »

