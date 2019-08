Des marins asiatiques et européens enlevés au large du Cameroun

Des marins asiatiques et européens ont été enlevés dans leur navire jeudi au large de Douala (sud du Cameroun), dans le golfe de Guinée, a annoncé à l’AFP un responsable de la Marine camerounaise.

« Des marins asiatiques et européens ont été enlevés ce (jeudi) matin » au large de Douala, la capitale économique du Cameroun, a affirmé ce responsable sous couvert d’anonymat. Il n’a pas précisé le nombre ni la nationalité des marins kidnappés. « Les auteurs de cet enlèvement sont probablement des pirates nigérians », a-t-il ajouté, avant de préciser que « les forces camerounaises ont lancé des opérations de recherche ». La prise d’otage s’est produite à la suite de l’attaque d’un bateau où se trouvaient les marins, a confirmé un responsable du port de Douala. « Nous ne connaissons pas encore le nombre de marins enlevés », a-t-il indiqué. Les eaux du golfe de Guinée sont les plus dangereuses du monde, selon le Bureau maritime international. Au total, 73% des enlèvements et 92% des prises d’otages en mer recensés par le BMI ont lieu dans cette zone, notamment au large du Nigeria, de la Guinée, du Togo, du Bénin et du Cameroun. La plupart du temps, ce sont effectivement des pirates nigérians qui attaquent les navires et enlèvent des marins dans le but d’obtenir des rançons contre leur libération.

Que pensez-vous de cet article?