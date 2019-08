Plus de 5 millions de touristes au Maroc au premier semestre

Le Maroc a accueilli 5,4 millions de touristes au premier semestre soit 6,6% de plus par rapport à la même période l’an dernier, rapporte mardi le site d’informations Morocconews. Les arrivées de touristes belges ont augmenté (dans une proportion qui n’est pas précisée) durant cette période tout comme celles des Français (+12%), Espagnols (+8%) et Allemands (+8%). Les touristes choisissent surtout de se rendre à Marrakech (+8%) et Agadir (+4%).

L’an dernier, 12,3 millions de touristes ont visité le Maroc, un chiffre en progression depuis plusieurs années. Le tourisme est le deuxième contributeur au PIB marocain avec un apport de 73,2 milliards de dirhams l’an dernier (6,8 milliards d’euros). Le secteur emploie 548.000 personnes, selon les chiffres du ministère du Tourisme marocain. Que pensez-vous de cet article? 0 0 Soyez la première personne à évaluer cet article.