Une vidéo de l’humoriste belgo-congolais Kody cartonne sur les réseaux sociaux

Une vidéo de l’humoriste belgo-congolais Kody réalisée à l’occasion de la Fête nationale (belge) à l’initiative de l’ambassade de Belgique à Kinshasa a été vue plus de 200.000 fois sur les réseaux sociaux, a-t-on appris dimanche de source diplomatique.

Ce sketch de près de quatre minutes illustre les ressemblances – et les travers – des peuples des deux pays – dont la Fête nationale tombe à quelques jours d’intervalle, le 30 juin pour la République démocratique du Congo (RDC), date de son indépendance, et le 21 juillet, anniversaire de la prestation de serment du premier roi des Belges, Léopold 1er.

Kody y expose aussi des tics de langage comme le célèbre « non, peut-être » bruxellois. Il cite également le Manneken Pis comme le « plus bel exemple de métissage belgo-congolais », expliquant qu’il est « noir de peau et belge de taille ».

Cette vidéo a été réalisée à l’initiative de l’ambassade de Belgique en RDC, dont le chargé d’affaires ad interim, Philippe Bronchain, s’apprête à quitter Kinshasa en milieu de semaine, dans l’attente de l’arrivée, prévue quelques jours plus tard, de l’ambassadeur désigné, Johan Indekeu.

Kody Seti Kimubulu, qui se qualifie d' »humoriste belge d’origine congolaise ou congolais d’origine belge » est lui même né en Belgique, où son père, Jean-Pierre Kimbulu, était le dernier ambassadeur du Zaïre en Belgique, de 1989 à 1997, date du renversement du maréchal Mobutu Sese Seko.

La vidéo, mise en ligne le 21 juillet, a été visionnée plus de 200.000 fois, a annoncé l’ambassade sur Twitter.

