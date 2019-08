Alerte Ebola aux Pays-Bas

Selon les images diffusées de l’hôpital, le service d’urgences est fermé. Le média public NOS rapporte que deux hommes se sont rendus à l’hôpital et que l’un d’entre eux présentait les symptômes de cette fièvre hémorragique très contagieuse.

L’épidémie de la maladie actuellement dans l’est de la République démocratique du Congo a fait plus de 1.800 morts en un an. C’est la deuxième plus importante épidémie dans l’histoire de la maladie après celle qui a tué près de 11.000 personnes en Afrique de l’Ouest (Guinée, Liberia, Sierra Leone) en 2013-2014.

Jeudi en tout début de journée, on apprenait que l’alerte avait été levée et qu’il ne s’agissait pas d’un cas d’Ebola.

