RDC : futur gouvernement, Cach décroche l’Intérieur, la Justice et l’Economie

On y voit progressivement plus calir dans le partage du pouvoir entre les deux grandes composantes de la majorité en RDC, le FCC de Joseph Kabila et le Cach du couple Tshisekedi – Kamerhe.

Comme annoncé depuis vendredi dernier et confirmé lundi, le futur gouvernement Ilunga, attendu depuis 7 mois, sera composé de 65 membres dont 42 issus du FCC (largement majoritaire à l’Assemblée nationale et au Sénat) pour 23 venus de Cach. Dans cette équipe, on retrouvera 48 ministres ( 31 du FCC et 17 de Cach) et 17 vice-ministres (11 pour le FCC et 6 pour Cach). La grabde question était de avoir si Cach pourrait obtenir quelques ministères régaliens. La réponse est clairement oui. La longueur des négociations aura au moins permis à la mouvance de Tshisekedi-Kamerhe de décrocher les postes de l’Intérieur, de l’Economie et des Affaires étrangères. Il décroche aussi le ministère du Budget. Répartition des ministères Justice : FCC Intérieur, sécuritén affaires cutumières : CACH Défense : FCC Affaires étrangères : CACH Coopération internationale, intégration et francophonie : FCC Décentralisation et réforme institutionnelle : FCC Droits humains : FCC Relation avec le Parlement : FCC Communications et médias : CACH Action humanitaire et Solidarité nationale : FCC Ministre près du président de la République : CACH Ministre près du Premier ministre : FCC Ministre délégué à la Défense : CACH Ministre délégué à l’Intérieur et aux Affaires coutumières : FCC Plan : FCC Finances : FCC Budget : CACH Portefeuille : FCC Economie : CACH Industrie : FCC Commerce extérieur : FCC Classes moyennes et PME : FCC Tourisme : CACH ITPR : FCC Mines : FCC Ressources hydrauliques : CACH Hydrocarbures : CACH Environnement : FCC Transports et voies de communication : FCC PTNTIC : CACH Agriculture : CACH Pêche et élevage : FCC Développement : FCC Artisanat et formation professionnelle : CACH Aménagement du territoire : FCC Urbanisme : FCC Santé : CACH Affaires sociales : CACH EPST : FCC ESU : FCC Recherche scientifique : FCC Formation professionnelle : CACH Genre : FCC Emploi : FCC Fonction publique : FCC Jeunesse : CACH Sports : FCC Cultures et Arts : FCC Vice-ministres Justice : CACH Intérieur : FCC Affaires étrangères : FCC Coopération, intégration et francophonie : FCC Plan : FCC Finance : CACH Budget : FCC Economie : FCC ITPR : CACH Environnement : CACH Ressources hydrauliques : FCC Hydrocarbures : FCC Transports et voies de communication : FCC Santé : FCC EPTS : CACH ESU : CACH Fonction publique : FCC Que pensez-vous de cet article? +22 -58