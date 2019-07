RDC : Un deuxième cas d’Ebola à Goma. « Nous sommes au bord d’une crise mondiale »

Un deuxième patient a été diagnostiqué porteur du Virus d’Ebola à Goma, la grande ville de l’est de la RDC, aux portes du Rwanda.

« Après le premier cas détecté à la mi-juillet, on voulait espérer qu’il n’y aurait pas d’autres cas mais nous savions que nous nous mentions », explique un professionnel médical. « On savait que d’autres cas allaient arrivés. Les conditions pour lutter contre ce fléau sont désastreuses. L’attitude des politiques en RDC est scandaleuse », poursuit-il.

Un autre témoin est encore plus inquiet : « Nous suivons la situation d’heure en heure… nous pensons qu’on est à la veille d’une véritable catastrophe qui peut impacter le monde entier. Aujourd’hui la question n’est plus de savoir si cela va se produire mais quand cela va arriver ».

Depuis des mois, ces professionnels du monde médical tentent de sensibiliser et de mobiliser. Dès le mois de décembre, l’un d’entre eux avait mis en garde les autorités congolaises et celles des pays voisins (Rwanda, Burundi, Ouganda). « Déjà à l’époque on se rendait compte que la situation nous échappait mais personne ne nous écoutait. On est à la frontière entre quatre Etats. L’Est de la RDC, c’est la jungle totale, c’est le far-west. Personne en contrôle vraiment un territoire. C’est ingérable. Nous sommes sur une bombe épidémiologique à retardement. ET pendant des mois, à Kinshasa, les autorités responsables de cette lutte contre Ebola ne pensaient qu’ à se remplir les poches et la communauté internationale, elle, se montrait trop frileuse. Résultat, vous allez entendre beaucoup parler de cette région de l’est de la RDC dans les prochains mois et cela risque de ne pas être beau à voir.«

Que pensez-vous de cet article?