RDC: en Ituri, cinq civils tués dans une nouvelle incursion d’assaillants

Cinq civils ont été tués et deux autres enlevés dans une nouvelle incursion d’assaillants dans la nuit de jeudi à vendredi en Ituri dans le nord-est de la République démocratique du Congo où des dizaines de personnes ont été massacrées depuis juin, a-t-on appris de sources administrative et militaire. « Ces rebelles ont profité de l’obscurité. Les militaires de l’armée alertés les ont chassés. Mais pour l’instant, nous déplorons la morts de cinq civils, deux autres ont été emmenés par ces hors-la loi », a déclaré Adel Alingi, administrateur de territoire de Djugu (Ituri, nord-est).

L’armée a confirmé le bilan par la voix de son porte-parole le lieutenant Jules Tshikudi.

« Nous déplorons cette situation qui reprend encore dans Djugu, notre territoire. Que l’armée fasse tout pour sécuriser les villages des incursions de ces assaillants », a plaidé Jules Tsuba, porte-parole du réseaux d’associations de la société civile du territoire de Djugu, au nord du chef-lieu Bunia.

En juin, 160 personnes ont été tuées et plus de 300.000 personnes se sont déplacées fuyant les violences d’une milice locale, selon des chiffres officiels impossibles à vérifier.

Le président Félix Tshisekedi s’est rendu le 1er juillet en Ituri où il a annoncé des opérations militaires « d’envergure », promettant que l’armée restera sur place « jusqu’à ce que l’on n’entende plus un seul coup de feu ».

Riche en or et en pétrole qu’on trouve dans le versant congolais du lac Albert, l’Ituri avait été ravagée par une guerre entre les milices de deux communautés entre 1999 et 2003 qui avait fait des milliers de morts.

Les autorités et les responsables communautaires prennent garde à ne pas parler d’une reprise de la guerre entre les communautés Lendu et Hema.

Les Hema, éleveurs et commerçants, s’estiment néanmoins les plus visés par les tueries depuis juin.

