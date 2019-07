Tanzanie: quatre morts dans une fusillade entre policiers et pêcheurs

Quatre personnes ont été tuées lundi dans une fusillade ayant opposé des policiers tanzaniens à des villageois accusés de pêcher illégalement dans les eaux du lac Victoria, dans le nord-ouest du pays, a annoncé mardi un haut responsable local.

Les autorités tanzaniennes ont renforcé depuis l’année dernière la lutte contre la pêche non régulée sur le lac Victoria, qui y est à l’origine d’une diminution drastique des ressources halieutiques.

La fusillade a eu lieu à Siza, un des îlots du district d’Ukerewe, dans la province de Mwanza.

« Selon les premières informations, une dispute entre pêcheurs locaux et une patrouille de l’unité de lutte contre la pêche illégale a dégénéré », a expliqué le gouverneur de Mwanza, John Mongella, à la télévision ITV. « Des coups de feu ont alors été tirés, tuant trois villageois (…) Les villageois, de leur côté, ont tué la personne qui était à la tête de la patrouille ».

Le lac Victoria, que se partagent la Tanzanie, l’Ouganda et le Kenya, est connu pour sa riche biodiversité.

L’an passé, l’Union internationale de la conservation de la nature (UICN) avait toutefois averti que cette biodiversité était en danger, 20% des espèces du lac étant menacées d’extinction.

L’organisation mettait en cause le réchauffement climatique, la pollution industrielle et agricole, et les mauvaises pratiques en matière de pêche.

