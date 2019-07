RDC: l’Eglise s’adapte aux contraintes de la lutte contre Ebola à Goma

Les fidèles de Goma, dans l’est de la République démocratique du Congo, ne se serrent plus les mains pendant le culte en signe de paix, afin d’éviter tout risque de contamination au virus d’Ebola, et invitation est faite aux croyants de se laver les mains avant d’accéder à l’église.

Ces mesures ont été prises par les autorités ecclésiastiques du diocèse de Goma après qu’un premier cas d’Ebola a été découvert dans cette ville, poussant l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à élever la dixième épidémie d’Ebola en RDC au rang d' »urgence de santé publique de portée internationale ».

Cette épidémie a fait 1.737 décès en presqu’une année.

De gros réservoirs noirs « d’eau chlorée » portant l’inscription « Unicef » sont postés à l’entrée de la cathédrale Saint Joseph de Goma, ville-carrefour d’un à deux millions d’habitants située à la frontière avec le Rwanda. Un prêtre veille pour qu’aucun fidèle n’échappe à l’obligation de se laver les mains avant d’entrer prier dans l’église.

Dans l’ordre, les uns après les autres se soumettent à cette nouvelle exigence de l’évêque du lieu. Le prêtre aide des enfants défavorisés par leur petite taille à atteindre le robinet placé sur des tables de plus d’un mètre de hauteur.

Pour cette messe dominicale, la cathédrale était pleine. Certains croyants n’ont pu se trouver une place à l’intérieur, chantant, dansant et priant à l’extérieur.

Cette nouveauté n’est pas la seule exigence. A l’intérieur de l’église, les croyants prient comme à l’ordinaire jusqu’au moment de se saluer en signe paix.

« Désormais, nous n’allons plus nous saluer par la main à cause de la maladie d’Ebola. C’est avec un geste de la main comme pour dire +bye bye+ que nous allons échanger le signe de paix », explique l’officiant du jour à l’assistance en présence d’une équipe de l’AFP.

– Plus d’imposition des mains –

D’un geste, le prêtre a agité ses deux mains, montrant aux croyants présents la nouvelle manière de partager « la paix du Christ », un rite prévu dans la célébration eucharistique de l’Église catholique.

« Il y a eu un changement dans la manière de célébrer +la paix du Christ+, avec la nouvelle consigne dictée par la lutte contre Ebola: nous nous contentons d’agiter les mains », témoigne Jean-Marie Musubaru, un croyant rencontré dans l’enceinte de la cathédrale.

« On ne se donne plus les mains dans l’église. Quand on dit +paix du Christ », on réagit en agitant les mains. C’est tout », confirme Nahomie Nakasi.

« Aujourd’hui je remarque que c’est devenu très sérieux, tout le monde s’est soumis à l’exercice », témoigne pour sa part Louise Mbola, interrogée à la sortie de l’église.

Le premier cas d’Ebola détecté le 14 juillet à Goma était un pasteur d’une Eglise du réveil qui pratique couramment l’imposition des mains en vue de la guérison des malades y compris ceux d’Ebola.

« La maladie d’Ebola est déjà à Goma. On nous a dit qu’il ne faut plus toucher les brebis (les fidèles). Au lieu de les toucher, nous prions désormais sans imposer les mains sur leurs têtes », affirme le révérend Robert Kamala d’une Eglise du réveil spirituel, Agape.

Samedi dans une conférence de presse, le ministre de la Santé, le Dr Oly Ilunga, avait invité les pasteurs à ne plus imposer les mains sur les fidèles.

