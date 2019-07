RDC : Des militaires provoquent de nouvelles tensions à Kolwezi

Les militaires commis a la sécurisation de la carrière Kov de la société KCC, se sont illustré ce vendredi 12 juillet en s’en prenant à la population civile dans le quartier Musonoie, dans la commune de Manika, à Kolwezi.

Ces militaires ont voulu expulser certaines familles qui habitent près de ce site. Ces hommes en arme exigeaient que ces habitants libèrent leurs maisons évoquant le fait qu’ils servent l’État congolais et que leurs femmes et enfants qui les ont suivis à Kolwezi n’ont pas de lieu pour vivre.Le comportement de ces militaires a donné lieu à de véritables scènes de panique. Les faits se déroulant en fin de journée, les habitants craignaient d’être délogés et de se retrouver à la rue à la tombée du jour. “Ici, on ne sort pas après 18 heures, c’est trop dangereux. Avec tous les militaires présents ici, les tracasseries sont trop nombreuses une fois que le soir est tombé”, explique un habitant du quartier. Un autre témoin explique que les militaires n’ont pas hésité à tire à balles réelles pour chasser les habitants de certaines habitations. “L’État doit agir. Kolwezi est devenu une ville très dangereuse et encore plus dangereuse depuis que les militaires sont arrivés en masse”.