La police marocaine a annoncé lundi une saisie « record » de 27,3 tonnes de résine de cannabis, dissimulées dans des camions de transport international en partance pour l’Europe. La drogue a été saisie dimanche soir au port de Tanger-Med (nord), au cours d’une opération de contrôle de trois véhicules « supposés transporter des équipements industriels », a précisé la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

La quantité « record » de haschisch saisie était « répartie sur 16 conteneurs dans les remorques des trois camions », a ajouté cette source.

Les chauffeurs et leurs trois assistants, tous de nationalité marocaine, ont été interpelés et placés en garde à vue, selon le communiqué.

Le Maroc est l’un des principaux producteurs mondiaux et exportateurs de résine de cannabis, selon l’Office de l’ONU contre la drogue et le crime (ONUDC). La superficie des cultures, concentrées dans le nord du pays, n’est pas connue, pas plus que les volumes produits, faute de données officielles.

La police marocaine a saisi l’an passé 52 tonnes de résine de cannabis, selon un bilan officiel.​

