La cour d’assises de Bruxelles a fixé, fin juin, un nouveau procès relatif au génocide rwandais à octobre prochain. Trois hommes, Fabien Neretse, Emmanuel Nkunduwimye et Ernest Gakwaya, devront y répondre de crime de guerre et de crime de génocide. Le tirage au sort des jurés aura lieu le 21 octobre et le procès débutera le 24 octobre pour plusieurs semaines de débats.

