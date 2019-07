RDC: à la demande de Washington, les banques s’engagent contre le blanchiment

Les banques de la République démocratique du Congo se sont engagées à améliorer leur dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux à la demande des Etats-Unis, qui affichent leur soutien au nouveau président de ce vaste pays riche en minerais.

Les départements d’État et du Trésor ont demandé aux banques opérant en RDC « de mettre en place des dispositifs efficaces en matière de sanctions et de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et contre la corruption », selon un communiqué de l’Association congolaise des banques (ACB) parvenu jeudi à l’AFP.

A son tour, l’ACB a demandé « à chaque banque de relever le niveau de son dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux » et a invité à « un suivi rigoureux des comptes des personnes politiquement exposées ».

Par crainte d’être sanctionnées, des banques étrangères ont refusé de prendre des risques avec des opérations en dollars en provenance ou en direction de la RDC.

Conséquence: « 90% des transactions, à l’importation et à l’exportation, sont assurées uniquement par City-bank », a expliqué à la presse Yves Cuypers, président de l’ACB.

Depuis 2016, les États-Unis et l’Union européenne ont sanctionné des officiels congolais pour entraves au processus électoral et violation des droits de l’homme avant les élections du 30 décembre 2018.

Ils ont été interdits de séjour aux USA, et leurs avoirs en dollars, gelés.

En mars, trois hauts responsables de la Commission électorale ont été sanctionnés par le Trésor américains pour des faits de corruption.

En 2017, le milliardaire israélien Dan Gertler, proche de l’ancien président Joseph Kabila, a vu tous ses biens et comptes bancaires aux États-Unis gelés.

Le Trésor américain lui avait reproché de s’être enrichi grâce à des transactions minières frauduleuses.

Le nouveau président de la République Félix Tshisekedi a été reçu par le secrétaire d’Etat Mike Pompeo à Washington début avril, son seul déplacement en dehors de l’Afrique depuis son investiture le 24 janvier.

A Kinshasa, le président a le soutien constant de l’ambassadeur américain qui l’encourage à lutter contre la corruption.

Que pensez-vous de cet article?