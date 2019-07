Grâce au soutien de l’ONG belge « Lumière pour le Monde », active en République Démocratique du Congo (RDC), au Rwanda et en Tanzanie, les ophtalmologues locaux et leur équipe ont effectué pas moins de 271.375 consultations et 22.420 opérations oculaires en 2018, annonce l’organisation belge dans son rapport annuel publié jeudi. « Lumière pour le Monde » est une ONG belge qui lutte contre la cécité évitable et pour l’intégration des personnes avec une déficience visuelle en Afrique.

En 2018, 19.090 adultes et 3.330 enfants ont ainsi pu bénéficier d’une opération grâce au soutien de l’ONG, qui dispose de cliniques ophtalmologiques spécialisées. De plus 27.955 lunettes ont été vendues. En plus du travail médical, l’ONG propose des programmes d’éducation à destination d’enfants aveugles ou malvoyants. Les partenariats avec les réseaux scolaires et les autorités locales ont permis de scolariser 631 enfants malvoyants en 2018. L’ONG a reçu l’année dernière près de 4 millions d’euros, dont les deux tiers proviennent de dons ou de legs de particuliers (67%). Le reste des revenus (33%) provient de subventions. Que pensez-vous de cet article? +2 0