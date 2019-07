CAN 2019: le Sénégal décroche son billet pour les 8e de finale et qualifie la RDC

Le Sénégal s’est qualifié pour les 8e de finale de la Coupe d’Afrique des Nations de football à la suite de sa victoire 0-3 sur le Kenya lors de la 3e et dernière journée du groupe C lundi au Stade du 30 Juin au Caire, en Egypte.

Les Lions de la Teranga se sont imposés grâce à des buts d’Ismaila Sarr (63) et un doublé de l’attaquant de Liverpool Sadio Mané (71 et 78). Le second but de Mané a été inscrit sur penalty à la suite d’une faute de Philemon Otieno sur Ismaila Sarr, qui a valu au Kényan un retour prématuré au vestiaire.

Le Sénégal termine 2e du groupe avec 6 points, derrière l’Algérie, qui termine ce premier tour avec 9 points sur 9 sans avoir encaissé le moindre but. Les Fennecs ont battu la Tanzanie 3-0 grâce à un doublé d’Adam Ounas (39, 45+1) et un but d’Islam Slimani (34).

La victoire du Sénégal permet en outre à la RDC, 3e du groupe A, de s’assurer d’une des quatre places de meilleurs troisièmes, synonyme de qualification pour les 8e de finale.​

