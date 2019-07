Opinion: Appel à un éveil patriotique du peuple congolais

« Un peuple qui élit des corrompus, des renégats, des imposteurs, des voleurs et des traîtres n’est pas victime ! Il est complice », écrivait Georges Orwell.

Est-ce le cas pour le peuple congolais? Depuis l’accession de la RDC à l’indépendance jusqu’à ce jour, il n’y a aucun progrès sur les plans tant politique, économique que social. La RDC est dotée de richesses incommensurables mais son peuple est parmi les plus pauvres du monde, selon le classement 2018 de l’indice de développement humain du PNUD : 176e sur 189 pays. Il est inconcevable qu’un peuple puisse subir une telle humiliation et rester si fataliste; léthargie, manque d’éducation civique ou, pire encore, simple inconscience ?

Le peuple congolais, tant assoiffé d’un changement radical, doit puiser son effort en lui-même. Le changement s’inscrit d’abord dans nos valeurs humaines et ensuite dans un effort collectif, animé par une fraction (minoritaire) de patriotes congolais tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du pays.

Politiquement, le peuple congolais est un peuple inconscient, qui fait du clientélisme et du culte de la personnalité les moyens de sa survie. Il semble incapable d’assumer son destin et le confie plutôt à tout transfuge politique pourvu qu’il reçoive de quoi se mettre quelque chose sous la dent. On le voit à l’accueil que réserve le peuple congolais à tout politicien rentrant au pays après un séjour à l’extérieur. Aujourd’hui, nous avons une population non éduquée, sans référence et complètement perdue.

Tout ceci démontre un manque de leadership criant pour éduquer ce peuple et, surtout, l’abandon de celui-ci par les différents leaders d’opinion et politiques. L’élite congolaise, qui devrait servir de modèle, s’offre au plus riche.

Au regard de cette catastrophe sociétale, il y a lieu d’appeler haut et fort à un éveil patriotique des Congolais. Actuellement, la division, le réflexe du tribalisme et du clanisme battent leur plein alors que notre force réside en notre unité. Nous exhortons les Congolais à en prendre conscience, à se lever pour barrer la route aux opportunistes qui risquent de faire disparaître notre beau et cher pays. La mobilisation de tous autour des valeurs républicaines et du changement est un atout pour commencer. L’instauration d’un Etat de droit devrait être le souci de tout Congolais.

