Burundi: 57 ans d’indépendance: le Président refait l’Histoire

Par Marie-France Cros.

Le Burundi a célébré ce 1er juillet le 57ème anniversaire de son indépendance, accordée par la Belgique en 1962. Pour l’occasion, le président Pierre Nkurunziza, qui a soumis le pays à la terreur, depuis 2015, pour imposer sa volonté de se présenter à un troisième mandat – pourtant interdit par l’Accord de paix d’Arusha, qui mit fin à la guerre civile (1993-2005; 300.000 morts) – a présenté son pays d’avant l’arrivée du colonisateur allemand comme un paradis (« un pays merveilleux », « un pays de lait et de miel ». où Dieu était placé « avant toute chose », suivi du Roi et de l’amour du pays). Il a stigmatisé la colonisation et les années qui ont suivi qui furent, dit-il, celles où « les étrangers ont gardé une main mise sur le Burundi » et « soutenu » les dictatures militaires, « étrangers » qui « n’ont jamais souhaité que les Burundais soient libres et indépendants », cherchant à « garder le contrôle sur notre administration, notre politique et notre économie ». Jusqu’aux élections de 2005, qui ont vu l’arrivée au pouvoir de Pierre Nkurunziza.