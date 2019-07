Opinion: la RDC célèbre ses 59 ans d’indépendance, soixante ans de continuité sans rupture.

Pour la dissidence extérieure des cadres de l’UDPS, Milambu Kiyoyo, politologue (Royaume Uni)

L’annonce de la victoire d’un candidat de l’opposition au scrutin du 30 décembre 2018 en République Démocratique du Congo avait suscité beaucoup d’émotions au sein d’une population qui attendait ce moment depuis bien longtemps. Rares étaient les scènes de liesse, mais elles étaient justifiées d’autant plus que le camp du Front Commun pour le Congo (FCC, kabiliste) était donné favori pour des raisons évidentes. Très peu sont les observateurs qui avaient projeté la victoire d’une frange de l’opposition compte tenu du fait que le candidat du FCC bénéficiait du soutien de Joseph Kabila, qui non seulement avait disposé les moyens de l’Etat pour la campagne électorale de son dauphin, mais ne cachait pas non plus son intention de maintenir le statu quo. L’annonce de Félix Tshisekedi comme vainqueur avait donc surpris.