Missions de paix de l’ONU: vers un budget 2019-2020 en très légère baisse

Les membres de l’ONU s’orientent vers l’adoption d’un budget en très légère baisse pour la douzaine d’opérations de paix de l’Organisation, plusieurs pays, notamment les Etats-Unis, s’étant montrés modérés dans leurs demandes de coupes, selon des diplomates. Le budget annuel des opérations de paix, qui doit être finalisé avant la fin de la semaine, couvre la période allant de juillet 2019 à juin 2020. Pour les douze derniers mois, il s’était élevé à 6,689 milliards de dollars.

Les négociations portent sur une réduction qui va de 50 millions à 80 millions, selon des diplomates s’exprimant sous couvert d’anonymat. Elle s’ajouterait à 50 millions déjà rabotés par les experts financiers de l’ONU sur le budget demandé par le secrétariat général des Nations unies.

L’an dernier, les crédits pour les opérations de paix qui mobilisent quelque 100.000 Casques bleus avaient été réduits par les Etats membres de 122 millions de dollars par rapport à ce que réclamaient les experts financiers de l’ONU.

Au début de la négociation cette année, les Etats-Unis avaient réclamé 150 millions de réduction, la Russie 196 millions, l’Afrique 40 millions et l’Europe 49 millions, décrit une source proche du dossier.

Chacun a modifié sa position initiale. Les Etats-Unis ne réclament plus que 78,5 millions d’économies, la Russie (comme la Chine) 81 millions, tandis que l’Afrique accepterait désormais 50 millions de réductions et l’Europe 60 millions.

« Les Américains se sont un peu assagis », relève un diplomate sous le couvert de l’anonymat.

« L’an dernier, ils avaient demandé 250 millions de dollars de réduction et ils se sont rendus compte que c’était trop ». Et puis ils ne veulent plus payer que 25% du budget des opérations de paix alors que la clé de répartition en vigueur à l’ONU leur en impose 28%, donc ils ne peuvent pas réclamer trop fort des réductions, ajoute ce diplomate.

« Il y a moins à gratter », confirme une autre source, également sous couvert d’anonymat.

Pour la période 2017-2018, le budget des opérations de paix s’était élevé à 7,3 milliards de dollars.

Les missions de paix les plus coûteuses, approchant ou dépassant le milliard de dollars par an, se déroulent toutes en Afrique: au Soudan du Sud (la Minuss), en République démocratique du Congo (RDC, la Monusco), au Mali (la Minusma) et en Centrafrique (la Minusca).

Après les Etats-Unis, plus gros contributeur financier à l’ONU, figurent la Chine et le Japon. Pris dans leur ensemble, les pays européens contribuent au tiers du budget des opérations de paix de l’ONU.

