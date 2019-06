Rwanda: 25 ans après le massacre de Bisesero la justice française rejette toute reprise de l’instruction

Vingt-cinq ans jour pour jour après les massacres qui se sont poursuivis au vu et au su de l’armée française dans les collines rwandaises de Bisesero du 27 au 29 juin 1994, les rescapés et les autres parties civiles ont appris jeudi le rejet d’une demande de réouverture de l’instruction d’une plainte visant la chaine de commandement militaire et politique de l’opération Turquoise. Une situation que dénonce la FIDH (Fédération internationale des Ligues de défense des droits de l’Homme).

Le juge d’instruction en charge de la procédure ouverte contre X pour complicité de génocide et crimes contre l’humanité concernant les faits survenus à Bisesero a rejeté la demande de réouverture de l’information et d’actes complémentaires déposés par les parties-civiles les 17 et 19 juin 2019. Il a retenu que de telles demandes étaient irrecevables depuis plusieurs mois et qu’aucune disposition du code de procédure pénale n’autorisait la réouverture de l’information.