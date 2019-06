Kassav: l’émancipation antillaise en 40 ans de chansons

Mon premier est l’ambassadeur d’un genre musical célébré à travers le globe (le zouk). Mon deuxième a été le groupe français le plus connu à l’international durant deux décennies (1980 et 1990). Mon troisième a été le premier groupe français à remplir le Stade de France. Mon quatrième détient le record de 63 concerts à guichets fermés au Zénith de Paris (4000 places). Mon cinquième est synonyme de fête populaire et d’airs chantés à tue-tête par des fans qui n’en comprennent souvent pas les paroles, écrites exclusivement en créole. Mon tout est Kassav, groupe mythique, véritable institution dans les Antilles et partout en Afrique, qui a fêté ses 40 ans le 11 mai dernier lors d’un concert organisé à Paris. Égalant le succès et la longévité des Rolling Stones…

Disques d’or, concerts et clips en Afrique (vidéo ci-dessous) et rythmes entêtants ont mis le créole en orbite rappelle un riche documentaire à voir ce vendredi à 23h sur France 3 et mercredi 3/07 sur France Ô à 20h55.